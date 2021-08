Apple parmi les entreprises technologiques faisant pression contre les hausses d’impôts incluses dans le plan économique de 3,5 billions de dollars

in

Apple fait partie des entreprises qui prévoient de faire pression à Washington, DC, contre le plan de dépenses proposé par l’administration Biden de 3 500 milliards de dollars. Selon un nouveau rapport du Washington Post, des entreprises et des groupes de pression représentant Apple, Walmart, ExxonMobil, Pfizer et Walt Disney Company s’opposent aux augmentations proposées de l’impôt sur les sociétés qui aideraient à financer les dépenses.

Le rapport explique que le lobbying s’intensifie dans le but “d’empêcher le Congrès d’adopter des pans importants du programme économique de 3 500 milliards de dollars du président Biden”. Des entreprises de plusieurs secteurs différents font du lobbying contre l’ordre du jour, y compris «les fabricants de médicaments, les grandes banques, les titans de la technologie, les grands détaillants et les géants du pétrole et du gaz».

L’un des opposants est la Business Roundtable, qui est une organisation qui vise à soutenir les politiques publiques pour « vaincre le COVID-19, créer des emplois américains et restaurer la croissance économique et la compétitivité des États-Unis ». Cook siège au conseil d’administration et est également président du comité d’immigration.

Dans une déclaration au Washington Post, Jessica Boulanger, porte-parole de Business Roundtable, a déclaré que le groupe était engagé dans une “campagne importante et à multiples facettes” pour lutter contre les hausses d’impôts, qu’elle a déclaré qu’ils “continueraient à intensifier nos efforts dans les semaines à venir.

Le Washington Post résume à quoi s’attendre de l’ensemble des dépenses :

Dans le cadre du prochain paquet, les démocrates se sont engagés à étendre l’assurance-maladie, à investir des sommes considérables dans l’éducation et les programmes axés sur la famille et à consacrer de nouveaux fonds à la lutte contre le changement climatique, respectant ainsi de nombreux engagements de campagne du parti en 2020. Et ils ont visé à financer la tranche des nouvelles dépenses par des hausses d’impôts ciblant les entreprises riches, les familles et les investisseurs, annulant les réductions d’impôts imposées sous le président Donald Trump.

Apple a intensifié ses efforts de lobbying à Washington, DC et à l’étranger au fil des ans. Comparativement à d’autres géants de la technologie, cependant, le lobbying d’Apple est relativement minime. L’entreprise n’a pas non plus de comité d’action politique (PAC).

Consultez le rapport complet du Washington Post pour plus de détails.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :