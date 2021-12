Apple parmi les entreprises technologiques perdant rapidement des talents au profit de startups crypto lucratives

De nombreux géants de la technologie prennent leur temps pour se demander s’il faut ou non prendre en charge les crypto-monnaies au milieu d’une énorme vague d’investissement et d’intérêt pour l’espace. Maintenant, un nouveau rapport du New York Times examine comment les cadres et les ingénieurs quittent des entreprises comme Apple, Amazon, Google et Meta pour les startups de crypto.

Le mois dernier, nous avons entendu Tim Cook partager dans une interview qu’il possède personnellement du bitcoin et/ou de l’Ethereum tout en réitérant qu’Apple le « regarde » mais que la société n’a pas de plans immédiats pour mettre en œuvre la prise en charge des crypto-monnaies.

Mais tandis que des entreprises comme Apple, Amazon et bien d’autres prennent du temps pour déterminer si ou comment se lancer, les startups en évolution rapide dans l’espace crypto attirent des cadres et des ingénieurs des géants de la technologie.

Lorsque Sandy Carter a quitté son poste de vice-présidente de l’unité de cloud computing d’Amazon ce mois-ci, elle a annoncé dans un article sur LinkedIn qu’elle rejoignait une entreprise de technologie de cryptographie. Elle a inclus un lien pour les postes ouverts au démarrage. En deux jours, a-t-elle déclaré, plus de 350 personnes – dont beaucoup appartenant aux plus grandes sociétés Internet – avaient cliqué sur le lien pour postuler à des emplois dans la société Unstoppable Domains. La start-up vend des adresses de sites Web qui se trouvent sur la blockchain, le système de grand livre distribué qui sous-tend les crypto-monnaies.

Le rapport du NYT souligne que plus de 28 milliards de dollars ont été investis dans des startups de crypto et de blockchain dans le monde cette année, soit 4 fois plus qu’en 2020.

Carter a également noté qu’au-delà du potentiel d’être très lucratif, les gens sont intéressés à rejoindre des startups crypto pour avancer vers l’objectif de décentralisation.

Mme Carter, l’ancienne vice-présidente d’Amazon, a déclaré que les gens étaient intéressés à travailler dans des entreprises de cryptographie pour plus que de l’argent. Certains ont été attirés par l’éthique du web3, qui s’efforce de décentraliser le pouvoir et la prise de décision. C’est une alternative à la façon dont Google et Facebook ont ​​fini par dominer Internet en aspirant les données personnelles des utilisateurs pour vendre des publicités ciblées.

L’ancien cadre de Google, Sridhar Ramaswamy, a comparé la cryptographie actuelle aux années 1990 et à la « naissance d’Internet »:

« Il y a un son de succion géant provenant de la crypto », a déclaré Sridhar Ramaswamy, directeur général de la start-up de moteur de recherche Neeva et ancien cadre de Google, qui rivalise avec les sociétés de crypto pour le talent. «Cela ressemble un peu aux années 1990 et à la naissance d’Internet à nouveau. C’est si tôt, si chaotique et si plein d’opportunités.

L’article complet du NYT est une lecture intéressante, consultez-le ici.

