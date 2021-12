Apple partage 10 trucs et astuces utiles pour iPhone

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle vidéo sur YouTube montrant 10 trucs et astuces utiles pour l’iPhone que certains utilisateurs n’avaient peut-être pas connus.

Un aperçu de chacun des 10 trucs et astuces : Si vous saisissez accidentellement un mauvais chiffre dans l’application Calculatrice, vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite en haut de l’écran pour effacer le chiffre. À partir d’iOS 15, vous pouvez épingler du contenu comme des liens Web dans une conversation Messages en appuyant longuement sur l’élément que vous souhaitez épingler et en appuyant sur Épingler. Pour empiler les widgets de l’écran d’accueil, touchez et maintenez un espace vide sur l’écran d’accueil, puis faites glisser un widget sur un autre de la même taille. Pour sélectionner plusieurs photos à ajouter à d’autres applications, touchez et maintenez une photo jusqu’à ce que vous sentiez un toucher, faites glisser la photo vers une autre partie de l’écran tout en la maintenant, touchez des photos supplémentaires avec un doigt différent pour créer une pile, passez à une autre app tout en maintenant la pile, et soulevez votre doigt. Pour créer un remplacement de texte tel que « omw » pour « sur mon chemin », ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Général > Clavier > Remplacement de texte. Pour ouvrir l’application Appareil photo sans déverrouiller votre iPhone, balayez vers la gauche sur l’écran de verrouillage. Pour numériser un document dans l’application Notes, appuyez sur le bouton de l’appareil photo dans une note, appuyez sur Numériser des documents et positionnez le document dans le viseur. À partir d’iOS 15, vous pouvez copier et coller du texte réel dans l’application Appareil photo en maintenant le viseur au-dessus d’un document ou d’un panneau, en appuyant sur le bouton Numériser le texte dans le coin inférieur droit et en appuyant sur Copier. Pour accéder à la première photo d’un album dans l’application Photos, appuyez tout en haut de l’écran. Pour accéder rapidement aux suggestions de recherche et Siri depuis l’écran d’accueil, balayez vers le bas au milieu de l’écran.

Pour en savoir plus, regardez nos vidéos couvrant 8 trucs et astuces utiles pour iPhone et 50 trucs, astuces et fonctionnalités à découvrir sur iOS 15.

Pixelmator Photo maintenant disponible sur iPhone

Pixelmator a annoncé aujourd’hui que son application Pixelmator Photo est désormais disponible sur iPhone. Auparavant limitée à l’iPad, l’application de retouche photo propose plus de 30 options de réglage des couleurs de bureau, la prise en charge de plus de 600 formats d’image RAW comme Apple ProRAW, l’intégration avec l’application Photos et iCloud Photos, et plusieurs outils d’édition alimentés par l’IA. Pixelmator Photo pour iPhone comprend également des lots …

Apple TV vient de recevoir plus d’économiseurs d’écran, voici comment les obtenir sur votre Mac

Avec la sortie de tvOS 15.2 plus tôt cette semaine, Apple a ajouté neuf nouveaux économiseurs d’écran haute résolution à Apple TV HD et Apple TV 4K, dont trois mettant en vedette l’île de Skye et le Loch Moidart en Écosse, et six offrant diverses vues sur les magnifiques paysages d’Islande. En voyageant le long de la côte de l’île de Skye, en Écosse, Apple TV télécharge régulièrement de nouveaux économiseurs d’écran en fonction de votre…

Apple Seeds publie les versions candidates d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les versions RC des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, moins d’une semaine après le lancement de la quatrième version bêta et six semaines après le lancement d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1. iOS et iPadOS 15.2 peuvent être téléchargés via le Centre de développement Apple ou par liaison radio une fois que le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad. iOS et iPadOS…

La dernière version bêta de macOS 12.1 semble résoudre le problème intermittent « Appuyez pour cliquer »

Apple a lancé aujourd’hui la quatrième version bêta de macOS Monterey 12.1 aux développeurs à des fins de test, et bien que la fonction de contrôle universel très attendue ne soit toujours pas activée, la dernière version bêta semble résoudre un problème avec le geste du trackpad « Tap to Click ». Depuis la sortie de macOS Monterey plus tôt cette année, certains utilisateurs ont signalé que le geste du trackpad « Tap to Click » serait…

Apple Music désormais disponible sur les enceintes Google Nest dans cinq pays supplémentaires

Apple Music est désormais disponible en streaming sur des appareils compatibles avec Google Assistant, tels que Nest Mini et Nest Audio, dans cinq autres pays, dont l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique et la Corée du Sud, selon un document d’assistance Apple récemment mis à jour. Apple Music est devenu disponible pour la première fois sur les enceintes et les écrans Nest aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon à la fin de l’année dernière. Juste…

Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision. Kuo a fait…

L’iPhone SE 3 entrerait dans la phase de production d’essai avec un lancement prévu pour début 2022

Mardi 21 décembre 2021 04h37 PST par Sami Fathi

La production d’essai de l’iPhone SE de troisième génération devrait débuter dans un proche avenir alors que les fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement d’Apple se préparent davantage à la production en série du nouveau combiné avant un lancement qui serait prévu pour le début de l’année prochaine. MyDrivers rapporte aujourd’hui que la production d’essai, une étape de la chaîne d’approvisionnement avant la production en série de l’appareil, devrait bientôt commencer, selon …

Les Mac avec processeurs Intel arrivent toujours au milieu de la transition vers Apple Silicon

Mardi 21 décembre 2021 10h55 PST par Sami Fathi

Alors qu’Apple effectue rapidement la transition de sa gamme Mac des processeurs Intel vers son propre silicium Apple, il convient de souligner à la fin de 2021 que la relation entre Apple et Intel n’a pas été entièrement rompue, car des rapports indiquent qu’Apple a encore un autre Mac basé sur Intel dans son pipeline qui n’a pas encore été publié. Avec le Mac Pro, Apple ne devrait pas entièrement faire la transition…

Le nouvel iMac 27 pouces se dirigerait vers la production [Updated]

Les fournisseurs d’Apple ont lancé les livraisons d’un nouvel iMac 27 pouces avec un écran mini-LED, selon un aperçu payant d’un rapport DigiTimes. Les expéditions seraient en quantités limitées. Aucun autre détail n’est disponible, mais le rapport fait probablement référence à des fournisseurs qui expédient des composants individuels à de plus grands fabricants pour l’assemblage final alors que le nouvel iMac 27 pouces se dirige vers …

Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Lundi 20 décembre 2021 01h59 PST par Sami Fathi

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times. Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que…

Un propriétaire de muscle car visé par un AirTag caché placé par des voleurs

Le résident du Michigan, John Nelson, affirme qu’il a récemment été pris pour cible par des voleurs de voitures qui ont caché l’un des AirTags d’Apple dans son véhicule, une Dodge Charger 2018. Selon un rapport de Fox 2 Detroit, Nelson a visité le centre commercial Great Lakes Crossing à Auburn Hills, où il a passé environ deux heures. Après son départ, il a reçu une notification sur son téléphone l’informant qu’il était suivi par un…

Les rendus artistiques offrent le meilleur aperçu du prochain casque AR/VR d’Apple

Mardi 21 décembre 2021 7h05 PST par Sami Fathi

Alors que 2022 s’annonce enfin comme l’année où Apple annonce son casque AR/VR tant attendu et répandu, un nouvel ensemble de rendus artistiques nous a offert notre meilleur aperçu à ce jour de ce à quoi ressemblera le premier casque d’Apple, sur la base de rapports crédibles citant sources internes à l’entreprise. Les rendus, créés par le concepteur Ian Zelbo, sont basés sur les détails fournis dans un rapport de The Information…