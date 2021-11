Apple partage des photos de la réouverture du magasin Grove Los Angeles [Gallery]

Apple a annoncé il y a quelques semaines qu’il déménageait le Grove Apple Store de Los Angeles vers un nouvel emplacement. Maintenant, il est enfin ouvert au public. Le magasin The Grove d’Apple à Los Angeles est l’un des magasins les plus importants de l’entreprise. Après deux décennies d’histoire, Apple a décidé de changer d’emplacement pour pouvoir accueillir encore plus de clients.

Aujourd’hui, un jour après sa réouverture, la société a partagé quelques clichés du magasin, y compris des clients expérimentant les produits Apple et, bien sûr, le PDG d’Apple, Tim Cook, et la vice-présidente senior de Retail + People, Deirdre O’Brien accueillant les gens. .

Non seulement cela, mais sur une publication Instagram, Juno Temple, l’actrice qui joue Keeley dans le primé Apple Original « Ted Lasso », a remercié la société de lui avoir fait visiter le nouveau magasin Grove.

Voici comment Apple décrit le nouveau magasin dans un communiqué de presse :

Situé au cœur de la place en plein air, le tout nouveau magasin fait près de deux fois la taille du bâtiment d’origine et a été repensé pour être un nouveau lieu de rassemblement permettant à la communauté de Los Angeles de découvrir les produits et services Apple, d’obtenir de l’aide et de participer. dans les sessions gratuites Today at Apple ou les populaires Photo Walks à The Grove.

Les visiteurs peuvent entrer dans le nouveau magasin depuis l’intérieur de The Grove ou de West Third Street, menant directement à une zone entièrement dédiée à Apple Pickup.

Avez-vous déjà pu visiter ce nouveau magasin? Qu’est-ce que tu en penses? Dites-le-nous dans la section commentaire ci-dessous et n’oubliez pas de consulter les photos de celui-ci :

