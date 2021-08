Apple partage la bande-annonce de la comédie musicale “Come From Away” de Broadway

Apple a partagé une bande-annonce du film original “Come From Away”, qui devrait faire ses débuts le 10 septembre, en tant que vidéo non répertoriée sur la chaîne YouTube d’Apple TV.

Réalisé par Christopher Ashley, qui a dirigé la production originale de Broadway, Come From Away est un enregistrement de la comédie musicale du même nom primée aux Tony Awards qui a été filmée en direct au Gerald Schoenfeld Theatre de New York.

La comédie musicale est centrée sur l’histoire vraie de 38 vols au sol à Gander, à Terre-Neuve, laissant 7 000 passagers dans une petite ville canadienne après que les vols vers les États-Unis aient été brièvement suspendus en 2001.

“Come From Away” raconte l’histoire de 7 000 personnes bloquées dans la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, après que tous les vols vers les États-Unis aient été bloqués le 11 septembre 2001. Alors que les Terre-Neuviens accueillent gracieusement les “viens de loin” dans leur communauté dans la foulée, les passagers et les habitants traitent ce qui s’est passé tout en trouvant l’amour, le rire et un nouvel espoir dans les liens improbables et durables qu’ils tissent.

Apple a déclaré plus tôt cette année que la performance en direct de Come From Away avait été filmée en mai avec un public de survivants du 11 septembre et de travailleurs de première ligne.

Come From Away sera diffusé exclusivement sur Apple TV+ le vendredi 10 septembre. “The Problem With Jon Stewart”, “9/11: Inside the President’s War Room”, “The Morning Show” Saison 2 et “Foundation” devraient également arriver le mois prochain.