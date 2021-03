Apple partage l’annonce AirPods Pro «  Jump  »

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle publicité axée sur AirPods Pro appelée « Jump » sur sa chaîne YouTube, mettant en évidence les fonctionnalités de suppression active du bruit et de transparence des écouteurs de manière créative.

Sur place, un homme portant des cordes à sauter AirPods Pro traverse la ville. Il est réglé sur la chanson «Fallin ‘Apart» de Young Franco, et il comporte le slogan «Transformez le monde en votre terrain de jeu avec« AirPods Pro ».

La publicité ‌AirPods Pro‌ d’Apple intervient au milieu de rumeurs sur les ‌AirPods‌ de troisième génération, qui pourraient être publiées dès ce mois-ci. Les AirPods 3 ressembleront aux ‌AirPods Pro‌ avec des tiges plus courtes et un boîtier plus petit, mais n’auront pas la même fonctionnalité d’annulation active du bruit.

Selon les rumeurs, Apple travaillerait également sur une nouvelle version de l’AirPods Pro qui n’aura pas de tige, mais on ne sait pas encore quand le nouveau ‌AirPods Pro‌ pourrait être lancé.