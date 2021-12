Apple partage un court métrage de Noël animé « Ted Lasso »

Apple a partagé aujourd’hui un court métrage « Ted Lasso » sur le thème de Noël présentant des versions animées de personnages populaires comme Roy Kent, Rebecca Welton, Leslie Higgins, Jamie Tartt, Keeley Jones et Ted Lasso lui-même.

Appelé « The Missing Christmas Moustache », le court métrage est exprimé par les acteurs de « Ted Lasso » et il présente un scénario humoristique où la moustache de Ted Lasso disparaît.

« Ted Lasso » est l’une des émissions de télévision les plus populaires d’Apple à ce jour, et elle a remporté de nombreux prix. Jusqu’à présent, deux saisons ont été diffusées et la série a été renouvelée pour une troisième saison, qui pourrait être la dernière.

Histoires liées

Apple partage la bande-annonce de la saison 2 de « The Morning Show »

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour la deuxième saison de « The Morning Show » et a souligné le retour imminent de la série dramatique primée Apple Original. La deuxième saison de l’émission comportera dix épisodes et continuera de mettre en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, qui sont également les producteurs exécutifs. Les autres membres de la distribution de retour incluent Steve Carell, Billy Crudup, Mark…

La saison 4 de «For All Mankind» a peut-être déjà été signée par Apple, suggère la Writers Guild

L’émission populaire Apple TV+ « For All Mankind » tourne actuellement sa troisième saison, mais Apple a peut-être déjà autorisé une quatrième saison du drame, si les informations sur une page Web mise à jour de la Writers Guild of America (WGA) sont exactes. Repérée pour la première fois par Space Explored mardi, la page Web mise à jour contient une liste de la saison quatre de l’émission qui suggère à toutes les personnes actuellement impliquées dans la saison…

Le premier épisode de la saison 2 de « Ted Lasso » fait ses débuts sur Apple TV+

« Ted Lasso », le programme le plus regardé sur Apple TV+, a vu ses débuts dans l’épisode d’ouverture de la saison deux sur le service de streaming aujourd’hui. Apple célèbre la première en offrant à la série comique une prise de contrôle animée en pleine page sur la page d’accueil de son site Web. « Ted Lasso » voit Jason Sudeikis faire revivre son personnage de Ted Lasso qui a fait ses débuts lors de la couverture de 2013 de la NBC Sports English Premier League. Dans le …

Apple TV + Show ‘Dickinson’ se terminera après la saison 3, qui débutera le 5 novembre

« Dickinson » a été l’une des premières émissions de télévision à être disponible sur le service de streaming Apple TV + lors de son lancement en novembre 2019, et elle devrait se terminer avec la troisième saison, a annoncé Apple aujourd’hui. La saison deux de « Dickinson » a été créée plus tôt cette année et la saison trois devrait être diffusée le vendredi 5 novembre. Dans la troisième saison, Emily Dickinson (jouée par Hailee Steinfeld) la voit …

Apple continuera d’accepter les soumissions de l’App Store tout au long de la période des fêtes

Apple a annoncé aujourd’hui que les développeurs pourront soumettre des soumissions d’applications nouvelles et mises à jour via App Store Connect tout au long de la prochaine saison des fêtes. Apple note que le processus d’examen des applications peut prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre : cette année, nous sommes ravis de continuer à accepter les soumissions dans App Store Connect pendant les prochaines vacances….

‘Ted Lasso’ remporte l’Emmy de la meilleure série comique alors qu’Apple TV+ remporte 11 prix au total

Lundi 20 septembre 2021 03h14 PDT par Sami Fathi

La populaire série comique Apple TV+ « Ted Lasso » a reçu quatre nouveaux Emmy Awards, marquant l’histoire d’Apple TV+ puisqu’elle est devenue le premier service de streaming à remporter un Emmy Award dans une catégorie de programme au cours de sa deuxième année d’éligibilité seulement. Ted Lasso a remporté un total de sept Emmy Awards en 2021. Comme Apple l’a annoncé dans un communiqué de presse, « Ted Lasso » est entré dans l’histoire en devenant le plus nominé…

Apple renouvelle le ‘Carpool Karaoke: The Series’ pour une cinquième saison et le migre vers Apple TV+

Apple a renouvelé « Carpool Karaoke: The Series » pour une cinquième saison, et avec le renouvellement, l’émission télévisée migrera d’Apple Music vers Apple TV +. « Carpool Karaoke » pouvait être regardé via l’application Apple Music ou l’application Apple TV, mais il ne faisait pas auparavant partie d’Apple TV+ et était limité aux abonnés Apple TV+. Basé sur le segment « Carpool Karaoke » du « The Late Late Show With …

Histoires populaires

Apple va enfin tuer l’encoche avec l’iPhone 14 Pro

Apple commencera enfin à supprimer l’encoche de l’iPhone à partir de 2022 avec l’iPhone 14 Pro, selon des rapports récents. La semaine dernière, le site Web coréen The Elec a rapporté que l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces présenteront un design d’affichage perforé, un peu comme ceux vus sur certains appareils Android haut de gamme, au lieu de l’encoche. . L’encoche, qu’Apple appelle…

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Comme annoncé précédemment, Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces, selon l’analyste Jeff Pu. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’une caméra arrière à triple objectif…

Apple lance macOS Monterey 12.1 avec SharePlay

Apple a publié aujourd’hui macOS Monterey 12.1, la première mise à jour majeure de la mise à jour macOS Monterey initialement lancée en octobre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. La mise à jour ‌‌macOS Monterey‌ peut être téléchargée sur tous les Mac éligibles à l’aide de la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. Apple a également publié une mise à jour macOS Big Sur 11.6.2 pour ceux encore…

Apple lance tvOS 15.2 pour Apple TV HD et Apple TV 4K

Apple a publié aujourd’hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation tvOS qui a été lancée pour la première fois en septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d’un mois après le lancement de tvOS 15.1, une mise à jour qui a introduit la prise en charge de SharePlay. tvOS 15.2 peut être téléchargé en direct sur l’Apple TV via l’application Paramètres en accédant à Système > Mise à jour logicielle. Propriétaires d’Apple TV‌‌‌‌…

Comment l’appareil photo amélioré de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro devrait fonctionner

Il a de nouveau été dit que les modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine comprendront un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels (l’objectif « Wide »), par rapport à un objectif Wide de 12 mégapixels sur les modèles d’iPhone 13 Pro, mais ce n’est pas aussi simple comme cela peut paraître. Dans une note de recherche plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro peuvent prendre en charge à la fois une sortie de 48 mégapixels et de 12 mégapixels, ce qui…

Apple lance l’application « Tracker Detect » pour empêcher les utilisateurs d’Android d’être suivis par les AirTags

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle application « Tracker Detect » sur le Google Play Store, avec l’application conçue pour permettre aux utilisateurs d’Android de localiser les AirTags qui pourraient être à proximité. Selon la description de l’application, Tracker Detect recherche des traqueurs d’articles séparés de leur propriétaire et compatibles avec Find My Network.

Aucun iPhone pliable n’est prévu jusqu’en 2023 au plus tôt, mais 2024 plus probable

Apple ne devrait pas introduire un iPhone pliable avant 2023 au plus tôt, 2024 étant la date cible la plus probable, selon l’analyste d’affichage Ross Young. Les rumeurs sur un iPhone pliable se sont éteintes ces derniers mois, mais il continue d’y avoir des preuves qu’Apple travaille au moins sur des prototypes d’appareils pliables. En septembre 2020, il a été suggéré que Samsung avait fourni f…