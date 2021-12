Apple partage un court métrage spécial Claymation Ted Lasso sur TV + et YouTube

Apple vient de partager un adorable court métrage de vacances claymation pour leur émission à succès Ted Lasso sur Apple TV + et YouTube. Le court métrage s’intitule « Ted Lasso – La moustache de Noël manquante » et est gratuit pour tous. Il présente des voix de la distribution principale, notamment Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Nick Mohammed, Juno Temple et Brendan Hunt.

Vous pouvez regarder l’épisode spécial sur l’application Apple TV ou le regarder sur YouTube. Nous avons même intégré le spécial ci-dessous pour que vous puissiez le regarder tout de suite. Tous les personnages ont été recréés en argile et ils sont magnifiques. Ils conservent chacun leur personnalité tout en s’adaptant à un style visuel totalement différent.

Le court-métrage dure un peu moins de 5 minutes et présente une histoire dans laquelle Ted perd sa moustache emblématique. Lui et son équipe doivent retrouver sa moustache avant son appel vidéo avec son fils.

