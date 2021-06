Apple partage une liste de ses produits qui doivent être conservés à bonne distance des dispositifs médicaux | La technologie

Apple est devenu plus sérieux au sujet des preuves que ses récents lancements interfèrent magnétiquement avec certains appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs.

Au début ce n’était qu’une rumeur, et finalement Apple a été contraint de mettre à jour sa page d’assistance pour être plus clair sur les interférences électromagnétiques causées non seulement par le nouveau modèle d’iPhone 12, mais aussi par d’autres appareils de la marque, avec différents terminaux médicaux tels. comme stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs.

Maintenant, Apple a voulu aller plus loin et a une nouvelle fois mis à jour cette page de support, mais en partageant une liste de ses produits qui devraient être maintenus à une distance de sécurité des dispositifs médicaux, et il existe pratiquement toutes les dernières versions.

Apple recommande de conserver les produits répertoriés ci-dessous à une distance de sécurité des dispositifs médicaux de plus de 15 cm, voire de plus de 30 cm si le produit Apple se recharge sans fil.

Ces produits Apple contiennent des aimants

AirPods et étuis de recharge

AirPods et étui de chargement AirPods et étui de chargement sans fil AirPods Pro et étui de chargement sans fil AirPods Max et étui intelligent

Apple Watch et accessoires

Apple Watch Bracelets Apple Watch avec aimants Accessoires de charge magnétique Apple Watch

AccueilPod

iPad et accessoires

iPad iPad mini iPad Air iPad Pro Smart Covers et Smart Folios

iPhone et MagSafe

IPhone 12 Modèles Accessoires MagSafe

Mac et accessoires

Mac mini Mac Pro MacBook Air MacBook Pro iMac Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex Beats X PowerBeats Pro UrBeats3

Cela vient du fait qu’il y a quelques semaines le American Heart Association Il a déclaré que 11 des 14 appareils cardiaques testés avaient subi des interférences avec un iPhone 12 Pro Max lorsqu’il était tenu à proximité, à moins de 1,5 cm.

“Nous avons toujours su que les aimants peuvent interférer avec les dispositifs électroniques cardiaques implantables, mais nous avons été surpris par la force des aimants utilisés dans la technologie des aimants de l’iPhone 12”, a déclaré le chercheur principal de l’étude, le Dr. Michael Wu.

C’est particulièrement dangereux, car comme ils le commentent, “un aimant sur un produit comme un iPhone pourrait même changer la synchronisation d’un stimulateur cardiaque ou désactiver les fonctions de sauvetage d’un défibrillateur”.