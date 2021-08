Apple partage une nouvelle session “Aujourd’hui chez Apple” sur la façon de prendre des photos de portrait sur iPhone

in

L’application Apple Store sur iPad fait peau neuve

Apple a mis à jour aujourd’hui son application Apple Store sur l’iPad pour introduire un nouveau design qui comprend une nouvelle barre latérale. La barre latérale sur le côté gauche de l’écran offre un accès rapide aux achats, aux sessions Today at Apple, aux favoris, à l’historique des commandes, etc. Il existe également des boutons pour acheter par produit afin que vous puissiez naviguer vers l’iPhone, le Mac, l’iPad, l’Apple Watch et d’autres options d’appareils Apple plus…