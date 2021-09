Apple partage une nouvelle vidéo de “visite guidée de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro” le jour de la précommande

in

Apple vient de publier la première revue au monde pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, en quelque sorte. Partagée sur YouTube, une nouvelle vidéo de près de huit minutes montre Apple nous emmener dans une visite guidée des nouveaux iPhones, et c’est génial.

Tout au long de la vidéo, on nous montre des détails concernant les nouvelles capacités de la caméra, y compris la vidéo. On nous parle également de nouvelles batteries et de nouveaux écrans.

La vidéo est également une excellente explication pour tous ceux qui n’ont pas vu la vidéo d’annonce. Vérifiez-le!

Trouvez l’iPhone qui vous convient. Parcourons les nouveaux iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max tout en explorant les incroyables nouvelles fonctionnalités, tailles et couleurs disponibles. En savoir plus sur les nouveaux modèles et les différences entre eux vous aidera à décider lequel vous convient le mieux.

Chaque chapitre de la vidéo est clairement marqué et les téléspectateurs peuvent passer d’un côté à l’autre pour trouver les sections qu’ils doivent également consulter ou revoir.

Les nouveaux iPhones d’Apple sont disponibles en précommande dès maintenant et seront mis en vente le vendredi 24 septembre prochain. Ce sont les meilleurs iPhones à ce jour, et cette vidéo montre très bien pourquoi c’est le cas.

Avez-vous déjà votre précommande ?