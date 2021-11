Apple poursuit ce week-end sa populaire série de vidéos « Everyday Experiments » pour promouvoir les fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 13. Le dernier volet de cette série s’intitule « Hollywood à la maison » et présente plusieurs scènes différentes, notamment des voitures RC, de la nourriture et des animaux de compagnie.

Les extraits de film présentés dans cette vidéo ont été tournés sur iPhone 13 par des cinéastes professionnels, Apple affirmant que la vidéo avait été « commandée par Apple ». Le but de la vidéo est de montrer que vous pouvez « créer de belles prises de vue cinématographiques comme les films en utilisant des objets du quotidien avec l’iPhone 13 ».

Cette première partie de la vidéo se concentre sur « la capture d’une poursuite » à l’aide de la caméra de l’iPhone 13 et des voitures télécommandées. Ces clips ont ensuite été montés avec des filtres de projet dans iMovie sur iPhone 13. La deuxième partie de la vidéo montre comment « créer des paysages magiques avec des courses, des figurines miniatures et le mode Cinématique sur iPhone 13 ». Enfin, le troisième chapitre vous montre comment « simuler des films de monstres avec des boîtes en carton, du papier de construction, des animaux et des monstres consommés et des filtres dans Photos sur iPhone 13 ».

Apple a publié une poignée de vidéos « Everyday Experiments » au fil des ans pour présenter les fonctionnalités vidéo de l’iPhone. Vous pouvez regarder la dernière vidéo ci-dessous et découvrir quelques-unes des autres sur les liens suivants.

