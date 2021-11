Apple continue de mettre en évidence les améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 13, et cette fois, la société a partagé une vidéo amusante intitulée « A Dozen Eggs » qui montre l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro en action. Bien sûr, comme son nom l’indique, la vidéo est entièrement consacrée aux œufs.

Le clip d’une minute montre différentes scènes tournées avec un iPhone 13 Pro, et chacune comporte… des œufs. Certaines parties de la vidéo ont été montées avec la technique du stop motion, tandis qu’il y a aussi des scènes tournées en mode macro. La vidéo a été réalisée par le réalisateur et scénariste français Michel Gondry, qui est connu pour son style visuel unique avec une grande manipulation de scène.

Que se passe-t-il quand on prend une dizaine d’œufs, qu’on ajoute un iPhone 13 Pro et qu’on se lance dans l’esprit inventif de Michel Gondry ? Le simple devient cinéma.

Outre les images capturées avec l’iPhone, il existe également des astuces d’édition qui rendent les vidéos plus amusantes et intrigantes. Apple a publié l’intégralité du clip sur sa chaîne YouTube.

Plus tôt ce mois-ci, Apple avait également partagé une autre vidéo faisant la promotion de l’appareil photo de l’iPhone 13 avec des « expériences quotidiennes » réalisées avec des voitures télécommandées, de la nourriture et des animaux. Vous pouvez regarder la dernière vidéo ci-dessous et en découvrir d’autres sur les liens suivants.

