Apple partage une vidéo d’une douzaine d’œufs sur iPhone

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle vidéo dans sa série en cours « Shot on iPhone », cette fois commandée au réalisateur français Michel Gondry, connu pour des films comme « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », « Be Kind Rewind », « The Green Hornet, » et » La science du sommeil « .

La vidéo se concentre sur des œufs dans divers contextes et situations fantastiques, se terminant par une photo de poulets sur iPhone. L’intégralité de la courte pièce a été filmée sur l’iPhone 13 Pro.

Que se passe-t-il quand on prend une dizaine d’œufs, qu’on ajoute un iPhone 13 Pro et qu’on se lance dans l’esprit inventif de Michel Gondry ? Le simple devient cinéma.

Apple partage régulièrement des vidéos et des photos « Shot on ‌iPhone‌ », et il s’agit de l’une des campagnes publicitaires les plus anciennes de l’entreprise. La vidéo « A Dozen Eggs » pourrait faire son chemin dans les publicités télévisées et les médias sociaux.

