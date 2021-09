Apple partage une «visite guidée» approfondie de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro [Video]

Après avoir ouvert les précommandes pour la gamme iPhone 13, Apple a partagé une nouvelle vidéo approfondie sur les nouvelles fonctionnalités et les avantages de ses derniers smartphones à partir des nouvelles avancées de l’appareil photo, de l’écran ProMotion 120 Hz, de la durée de vie de la batterie, etc.

Filmé depuis le magasin LA Tower Theatre d’Apple, le nouveau guide détaillé de l’iPhone 13 est un aperçu de sept minutes de ce que les nouveaux smartphones apportent à la table.

Les points forts incluent la nouvelle fonction vidéo en mode cinématique, les performances améliorées de la caméra en basse lumière, le zoom optique 3x, la durabilité et la résistance à l’eau, la batterie et l’écran, ProMotion sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max, et plus encore.

En rapport:

La visite vidéo offre une valeur de production très élevée avec les nouvelles fonctionnalités présentées dans des exemples réels.

Apple a également inclus des marqueurs de chapitre utiles pour les différentes sections du guide vidéo. Découvrez la visite complète de l’iPhone 13 ci-dessous:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :