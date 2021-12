Apple passera à 48 Mpx avec son nouvel iPhone 14 Pro en 2022 après des années et des années de capteurs 12 Mpx | La technologie

Bien qu’Apple réussisse toujours à être en tête des téléphones avec la meilleure section photographique, la société Apple n’a pas modifié la résolution de ses capteurs depuis des années. 2022 sera l’année du changement.

Apple semble être enfin prêt à entrer dans la guerre des mégapixels dans les appareils photo des smartphones, et tout commencera l’année prochaine avec l’iPhone 14.

Selon un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est déjà un habitué des environs, l’iPhone 14 Pro sera équipé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Jusqu’à maintenant, Apple s’est appuyé sur ses capteurs traditionnels de 12 mégapixels dans les iPhones. Ceux-ci sont avec l’entreprise depuis qu’Apple a utilisé une seule caméra sur son iPhone, lorsqu’ils sont passés à deux et même lorsqu’ils sont passés aux modules à trois caméras.

Pour vous donner une idée, L’iPhone 13 Pro utilise un capteur de 12 mégapixels pour les appareils photo principaux, grand angle et téléobjectif.

Outre ce saut de 12 à 48 mégapixels, ce n’est pas la seule amélioration d’image qu’Apple a en tête pour son prochain iPhone 14 Pro.

Kuo mentionne que L’appareil photo 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro et son frère Max pourront également capturer des vidéos 8K HDR. À titre de comparaison, l’appareil photo de 12 mégapixels de l’iPhone 13 Pro ne peut filmer que des vidéos 4K HDR à 60 FPS.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une batterie avec plus de capacité et 2 caméras de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus en basse lumière.

L’analyste dit que il est fort probable que l’appareil photo capture des photos à 12 mégapixels par défaut, effectuant un binning 4-en-1 pixel. En termes simples, le capteur combinera quatre pixels adjacents en un super pixel plus grand qui peut collecter plus d’informations sur la lumière.

En plus de cet avantage en termes de luminosité, les photos de 12 Mpx prennent beaucoup moins de place, donc tout le monde y gagnerait.

Samsung a présenté sa nouvelle famille Galaxy S, le Galaxy S20 qui arrivera dans quelques semaines. Maintenant, nous avons une bête appelée Samsung Galaxy S20 Ultra, et nous expliquons ce qu’est ce zoom de 108 mégapixels et 100x.

Rappelons qu’Apple est loin derrière la concurrence, où nous avons des entreprises comme Samsung qui optent déjà pour les capteurs de 108 mégapixels dans des modèles comme le Galaxy S21 Ultra. Et les téléphones dotés d’appareils photo de 200 mégapixels devraient faire leurs débuts d’ici 2022.

Mais, comme le dit celui qui est déjà un dicton technologique, plus de mégapixels ne signifie pas toujours de meilleurs résultats. Et cela Apple l’a montré année après année.