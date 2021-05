Apple Pay au Japon prend désormais en charge les cartes de crédit et de débit Visa

Apple Pay est disponible au Japon depuis 2016. Aujourd’hui, Visa a annoncé que ses cartes de marque fonctionnent désormais également avec Apple Pay dans le pays.

Les clients disposant de cartes de crédit et de débit Visa émises par Aplus, Credit Saison, JACCS, Mitsui Sumitomo Bank Card, NTT DoCoMo, Rakuten et SMBC Finance Service peuvent désormais ajouter leur carte à leur portefeuille sur iPhone et Apple Watch.

Visa permettra également à ses clients de charger facilement leurs cartes Apple Pay Suica ou PASMO à tout moment et n’importe où pour utiliser les trains, les bus, les taxis, etc. soutenu par plus de 100 banques et émetteurs de cartes dans le pays.

Le dernier endroit à recevoir l’assistance Apple Pay a été Israël la semaine dernière avec toutes les banques, bien que toutes les cartes ne soient pas prises en charge. La fonctionnalité de paiement continue de se développer dans le monde entier.

Visa au Japon a également publié une vidéo avec les étapes pour ajouter ses propres cartes au portefeuille de l’iPhone. Regardez-le ci-dessous:

