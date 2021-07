‘Apple Pay Later’ est un nouveau service qui rendra beaucoup plus facile d’acheter des choses auprès d’Apple • .

Ceux d’entre vous qui n’ont pas encore opté pour une carte Apple pourront bientôt avoir un avant-goût de ce qu’elle offre. Ce sera grâce à un nouveau service de paiement appelé « Apple Pay Later » que le fabricant d’iPhone voudrait lancer.

Apple et Goldman Sachs se sont déjà associés pour proposer Apple Card, qui se présente sous un format de carte physique – ainsi qu’une version numérique, transformant essentiellement votre téléphone lui-même en carte de crédit. Maintenant, les deux sociétés se prépareraient à lancer un service de paiement quelque peu connexe. Si vous pensez à la façon dont ceux d’entre nous qui possèdent une carte Apple paient l’entreprise pour les biens et services, nous glissons la carte et payons le solde au fil du temps. C’est essentiellement la même idée derrière Apple Pay Later. Donner aux utilisateurs non Apple Card un moyen de payer un achat Apple, au fil du temps.

« Apple Payer plus tard » : qu’est-ce que c’est ?

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple souhaite apparemment transformer chaque achat lié à Apple effectué par un client en une opportunité d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité de paiement.

Si vous avez déjà subi un choc d’autocollant par rapport au prix des gadgets Apple comme les iPhones et les iPads, vous pouvez commencer à voir où quelque chose comme ça a du sens. On ne sait pas encore quand ce service de paiement pourrait être lancé. Mais voici un peu plus sur ce que cela impliquera supposément :

Il y aura au moins deux options. “Apple Pay in 4” est un choix, et il vous permet de payer un achat Apple, sans intérêt, en quatre versements. Cependant, ils devront être réalisés dans un délai restreint – deux semaines, pour être exact. Une autre option sera « Acomptes mensuels Apple Pay ». Il vous permettra de rembourser un achat Apple sur plusieurs mois. Cependant, vous accumulerez également des intérêts en cours de route.

Le verrouillage Apple ultime

Et voici autre chose à penser. Les gens se sont toujours plaints qu’Apple est tout à fait apte à enfermer les consommateurs dans son écosystème. Ces plaintes deviendront sans aucun doute plus fortes, car Apple continue d’expérimenter dans le domaine des paiements. Et comme ses utilisateurs accumulent de plus en plus un onglet courant, grâce à ce nouveau service, qui doit finalement être payé.

L’évaluation à moitié vide ici est qu’Apple permet simplement aux gens de s’endetter plus facilement. D’un autre côté, cela permet aux clients Apple de charger plus facilement de la musique, des films, des émissions, des livres et des gadgets. Bien entendu, ces deux éléments peuvent également être combinés. Le résultat net sera des clients Apple satisfaits qui sont endettés auprès de l’une des entreprises les plus précieuses au monde.

