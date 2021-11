Apple Pay poursuit son expansion mondiale, désormais disponible dans trois nouveaux pays

Apple Pay s’étend à trois nouveaux pays. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs du Costa Rica, de la Colombie et de l’Azerbaïdjan peuvent effectuer des paiements via la plate-forme de paiement d’Apple.

Cela faisait un moment que . couvrait le lancement imminent d’Apple Pay au Costa Rica et en Colombie. Après des mois de préparation du lancement du service par les banques, celui-ci est enfin disponible.

Au Costa Rica, au moins Banco Promerica, BAC Credomatic et BCR prennent en charge les cartes de crédit via Apple Pay. Toutes ces applications bancaires ont été mises à jour au cours des derniers jours pour prendre en charge Apple Wallet.

En Colombie, au moins Bancolombia prend déjà en charge le propre système de paiement d’Apple, comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter David Mendes. D’après sa capture d’écran, il a pu ajouter une carte de crédit Visa.

Dans ces deux pays, Apple et les banques n’ont pas encore fait d’annonce officielle. En Azerbaïdjan, en revanche, Kapital Bank promeut l’arrivée d’Apple Pay avec les cartes de crédit Visa.

On ne sait toujours pas si Apple n’est pas prêt à annoncer que son système de paiement est déjà disponible dans ces lieux. Par exemple, Apple Pay est arrivé au Chili il y a quelques semaines mais la société n’a rien dit sur la disponibilité là-bas.

Au fur et à mesure que nous entendrons de plus en plus de banques ou d’Apple, l’histoire sera mise à jour avec toutes les banques et cartes disponibles dans ces pays.

Merci Jalil !

Apple Pay artıq Azərbaycandadır!

gər siz də Apple markalı allı telefona, saata və Kapital Bank kartına sahibsinizsə alış-verişlərinizi çox rahat və təmassız şəkildə həyata keçirə bilərsiniz. – Banque Kapital (@KapitalBankOJSC) 2 novembre 2021

Voici comment ajouter une carte à Apple Pay

Lancez Paramètres > Portefeuille et Apple Pay > Ajouter une carte de crédit ou de débit. Si votre compte iTunes et App Store a déjà une carte compatible dans le fichier, iOS vous recommandera automatiquement de l’ajouter à Apple Pay, sinon vous devrez soit prendre un instantané de votre carte, soit la saisir manuellement. Selon votre banque, vous devrez vérifier par téléphone, SMS ou e-mail. La plupart des grandes banques vous enverront un code de vérification par SMS, tandis que d’autres peuvent vous demander d’appeler la banque pour vérifier votre identité. Ce processus peut être immédiat, ou parfois prendre plusieurs jours selon votre banque. Une fois la vérification terminée, vous êtes prêt ! Vous pourrez désormais utiliser votre iPhone dans n’importe quel magasin, restaurant ou station-service qui accepte les paiements sans contact, l’utiliser dans des applications, sur le Web ou envoyer/recevoir de l’argent d’amis ou de membres de la famille via iMessage.

