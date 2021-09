Apple Pay Promo offre jusqu’à 30 $ de réduction sur les livraisons Instacart pour les nouveaux utilisateurs

Apple a envoyé aujourd’hui des e-mails annonçant sa dernière promotion Apple Pay, qui verra Instacart offrir jusqu’à 30 $ de réduction sur les livraisons de 50 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY30.



La remise de 30 $ est limitée aux nouveaux utilisateurs et le code promotionnel doit être utilisé dans l’application Instacart ou sur le Web.

Ceux qui sont déjà utilisateurs d’Instacart peuvent obtenir 5 $ de réduction sur leur prochaine commande de 35 $ ou plus avec le code promo APPLEPAY5. Les réductions sont disponibles jusqu’au 8 septembre.

Meilleures histoires

