Apple Pencil 2 est un incontournable pour iPad à 100 $, plus

Toutes les meilleures offres de jeudi sont mises en vedette par Apple Pencil 2 tombant à 100 $. C’est à côté de la première remise sur le nouvel étui AirTag pour iPod shuffle W7 d’elago et 40 $ de rabais Apple Watch Series 7. Lancez-vous pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Pencil 2 est un incontournable de l’iPad à 100 $

Verizon Wireless propose désormais l’Apple Pencil 2 pour 100 $. Atteignant normalement 129 $, vous recherchez le deuxième meilleur prix à ce jour à 29 $ de réduction. Cette remise se situe à moins de 1 $ du plus bas historique enregistré en août.

Que vous ayez récemment acheté le nouvel iPad mini 6 ou l’un des produits phares de l’iPad Pro, l’intégration d’Apple Pencil 2 vous permet de tirer le meilleur parti de ce que iPadOS a à offrir. Avec un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra à niveau votre jeu d’art numérique, votre prise de notes et plus encore.

le nouvel étui AirTag W7 pour iPod shuffle d’elago bénéficie d’une première remise

La vitrine officielle d’Elago sur Amazon offre désormais la toute première remise sur son nouvel étui AirTag inspiré de l’iPod shuffle W7. À l’heure actuelle, le prix est tombé à 11 $, offrant le meilleur prix à ce jour sur la version récente.

Après avoir été lancée plus tôt ce mois-ci avec un prix de 13 $, la dernière version d’elago arrive pour protéger votre AirTag avec un look unique rappelant le produit Apple à l’ancienne. Inspiré de la navette iPod, cet étui en silicone offrira non seulement une protection supplémentaire contre les dommages, mais un anneau intégré vous permet de fixer le localisateur d’articles sur les clés, les sacs à dos, etc.

Apple Watch Series 7 bénéficie d’une remise de 40 $ sur Amazon

Amazon propose désormais une sélection de tout nouveaux modèles Apple Watch Series 7, prenant 40 $ de rabais pour livrer de nouveaux plus bas historiques. Voyant sa première remise, le modèle 45 mm Graphite Stainless Steel GPS + Cellular est réduit à 769 $ avec un groupe de boucle milanaise assorti. C’est 30 $ de réduction, un nouveau plus bas historique et une rare chance d’économiser – bien que vous puissiez également économiser sur d’autres styles ici aussi.

Apple Watch Series 7 arrive comme la dernière itération du tracker de fitness avec quelques améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement 8 minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente.

Les meilleures offres d'échange

