Apple Pencil ne fonctionne pas ? Voici comment y remédier !

Le plus souvent, l’Apple Pencil ou l’Apple Pencil 2 fonctionnent. Mais si vous rencontrez un problème avec le stylet d’Apple qui ne répond pas dans les applications, qui disparaît du menu de la batterie du centre de notifications ou qui refuse de s’allumer, nous avons quelques conseils simples pour vous aider à résoudre le problème.

Serrez la plume

La pointe de l’Apple Pencil se détache. C’est parce qu’il peut s’user avec le temps, et vous devrez échanger le remplacement fourni dans la boîte. Cela signifie également qu’il peut se desserrer et que vous devrez le resserrer pour le faire fonctionner à nouveau. Cela ne demande pas beaucoup d’effort et vous ne devriez jamais appliquer trop de pression. Assurez-vous simplement qu’il est bien en place et bien serré.

Si cela a fonctionné, vous êtes de retour au travail. Sinon, continuez à lire !

Recharger

Ensuite, nous devons nous assurer que la batterie de votre Apple Pencil est chargée. C’est la chose la plus stupide, mais ça arrive. Tirer vers le bas Centre de notification et recherchez votre Apple Pencil sous Batteries.

Si vous êtes complètement à court de batterie ou si vous n’avez pas utilisé votre crayon récemment, cela peut prendre jusqu’à dix minutes pour que votre stylet se charge correctement et apparaisse dans le centre de notifications. Ne paniquez pas si vous ne le voyez pas immédiatement ; donnez simplement à votre Apple Pencil le temps de se recharger.

Si vous avez chargé votre Apple Pencil pendant plus de 20 minutes et que vous ne le voyez toujours pas apparaître dans le Centre de notifications, continuez à lire.

Redémarrer

Parfois, ce n’est pas du tout la faute de l’Apple Pencil, mais celle de l’iPad Pro et un bon redémarrage à l’ancienne peuvent aider à remettre les deux en marche. Vous pouvez soit allumer et éteindre votre iPad Pro normalement, soit effectuer une réinitialisation matérielle si vous pensez en avoir besoin. Quoi qu’il en soit, cela devrait rétablir le fonctionnement si le problème est relativement mineur.

Sinon, continuons…

Réparation

Si vous constatez que votre Apple Pencil ne fonctionne pas, il est peut-être temps de vérifier vos paramètres Bluetooth pour vous assurer que le Pencil est connecté – et sinon, de le reconnecter. Alternativement, vous pouvez dissocier votre Apple Pencil, puis le réassocier à votre iPad, ce qui permet parfois de se débarrasser d’une connexion étrange et de résoudre les problèmes.

Si vous avez re-appairé votre Pencil et que cela ne fonctionne toujours pas, il est peut-être temps de contacter les pros.

Contactez Apple

Si vous pensez que vous avez un crayon défectueux ou que quelque chose s’est produit pour le rendre défectueux, vous pouvez l’apporter dans un magasin de vente au détail Apple pour un dépannage plus approfondi ou un échange pur et simple. Si vous n’habitez pas à proximité d’un Apple Store, vous pouvez également appeler AppleCare au 1-800-MY-APPLE pour une réparation ou un remplacement par la poste, ou visiter le site Web d’assistance d’Apple.

