Apple Pencil tombe à 104 $ aux côtés de 199 $ de MacBook Pro M1

Alors que nous entrons dans le week-end, toutes les meilleures offres du jour sont intitulées le meilleur prix de l’année sur Apple Pencil 2 à 104 $. C’est en plus de pouvoir économiser 199 $ sur le MacBook Pro M1 et le contrôleur de jeu iPhone Kishi de Razer à 85 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Associez votre nouvel iPad Pro M1 avec Apple Pencil 2 pour 104 $

Verizon Wireless propose actuellement l’Apple Pencil de deuxième génération pour 104 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 129 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre précédente mention de 11 $ et correspond au plus bas historique de 2021. Maintenant que les derniers iPad Pro sont enfin livrés à partir d’aujourd’hui, la réduction sur l’Apple Pencil ne pourrait pas arriver à un meilleur moment.

Avec un design magnétique qui se clipse directement sur le côté de votre tablette pour charger, le facteur de forme actualisé fonctionnera avec tous les derniers modèles Pro d’Apple. Donc, que vous cherchiez à améliorer votre jeu de prise de notes ou que vous souhaitiez prendre l’Apple Pencil pour un tour de création d’art numérique, c’est un accessoire indispensable pour iPadOS. Vous pouvez voir de plus près comment tirer le meilleur parti de l’Apple Pencil dans notre couverture ici.

Le MacBook Pro d’Apple alimenté par M1 revient au plus bas de tous les temps avec 199 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces M1 / ​​8 Go / 512 Go d’Apple pour 1 300 $. Atteignant normalement 1499 $, l’offre d’aujourd’hui représente 199 $ d’économies, correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps, et ce n’est que la deuxième fois que nous la suivons à ce prix.

Équipé de 512 Go de stockage mis à niveau et de 8 Go de RAM, le dernier MacBook Pro d’Apple entre avec une puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie allant jusqu’à 17 heures. Tout est centré autour d’un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à deux ports Thunderbolt, à la connectivité Wi-Fi 6 et à la Touch Bar d’Apple.

Le contrôleur de jeu Kishi iPhone le plus vendu de Razer est de 85 $

Amazon propose actuellement le Razer Kishi iPhone MFi Game Controller Grip à 85 $. Atteignant généralement 100 $, l’offre d’aujourd’hui marque un retour au plus bas de tous les temps d’Amazon, fixé une seule fois auparavant, avec un prix de 15%.

Idéal pour tout, de l’essai des derniers titres Apple Arcade à l’affrontement des derniers boss de Genshin Impact, la poignée du contrôleur Kishi de Razer est un must pour les joueurs passionnés d’iPhone. Il apporte une expérience de jeu de type Switch à votre combiné avec un port de charge Lightning Passthrough et une conception réglable qui fonctionnera avec tout, de l’iPhone 12 mini au 12 Pro Max.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Pratique: le SSL UF8 est excessif pour mon flux de travail audio Premiere Pro [Video]

Razer Anzu Review: des lunettes intelligentes qui diffusent de l’audio à la maison et en déplacement [Video]

Examen et cadeau EPOS H3: mon nouveau casque de jeu filaire préféré [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: