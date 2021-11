Apple pense désormais pouvoir livrer des véhicules électriques autonomes dès 2025, rapporte Bloomberg

Apple est actuellement déterminé à expédier une voiture électrique capable de conduire ses passagers dans les quatre prochaines années, selon un rapport de Bloomberg. Le dernier rapport met l’accent à la fois sur les fonctionnalités et le rythme définis par la direction actuelle du projet chez Apple.

Le soi-disant projet Titan d’Apple pour mettre une voiture électrique sur le marché a été un objectif de plusieurs années qui a montré des signes d’évaporation avant qu’un produit ne soit jamais mis sur le marché. L’état actuel, basé sur ces rapports, est peut-être le plus optimiste à ce jour que le matériel réel puisse atteindre les consommateurs au cours de cette décennie.

Apple Inc. s’efforce d’accélérer le développement de sa voiture électrique et recentre le projet sur des capacités de conduite autonome complètes, selon des personnes proches du dossier, dans le but de résoudre un défi technique qui a tourmenté l’industrie automobile.