Apple perd une partie de ses parts de marché au profit de Samsung en Corée

Lorsque Apple a lancé la gamme iPhone 12 en septembre dernier, la société a pu prendre une partie de la part de marché de Samsung en Corée du Sud. Maintenant, un rapport indique que le fabricant d’Android a pu reprendre une partie de sa part de marché dans son pays d’origine.

Selon un rapport de Counterpoint Research [via ZDNet], Samsung contrôlait 67 % du marché sud-coréen des smartphones au premier trimestre 2021. Il s’agit d’une “augmentation de 3 % par rapport aux 64 % de la même période de 2020 et de 9 % par rapport aux 58 % du trimestre précédent”.

Samsung avait toujours détenu plus de 60% de part de marché dans son pays d’origine au fil des ans, mais il a perdu du terrain face à Apple au quatrième trimestre 2020 en raison du lancement de l’iPhone 12. Cupertino contrôlait une part de marché de 31% au cours de ce trimestre, un performance exceptionnellement solide de la société en Corée du Sud, grâce à la popularité de l’iPhone 12.

Aujourd’hui, Apple détient une part de marché de 22% en Corée du Sud au premier trimestre 2021. Counterpoint pense que l’augmentation de la part de marché de Samsung est due au lancement antérieur de la série Galaxy S21. De plus, Counterpoint affirme que le smartphone Galaxy S21 5G était le modèle le plus populaire en Corée du Sud au cours du premier trimestre.

En avril, un rapport de . a indiqué que Samsung avait dépassé Apple dans les livraisons de smartphones dans le monde alors que Xiaomi se rapprochait.

Apple devrait présenter sa nouvelle gamme phare d’iPhones dans quelques mois. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, prédit de fortes livraisons d’iPhone 13 en raison de l’interdiction de Huawei et des mises à niveau tentantes des fonctionnalités.

Nous avons une vision favorable de la future stratégie de produits iPhone d’Apple et prévoyons que les livraisons d’iPhone atteindront respectivement 230 à 240 millions et 250 à 260 millions d’unités en 2021 et 2022 (contre environ 195 millions en 2020).