Apple permet aux développeurs de soumettre des applications bêta Mac avec Xcode 13 avant TestFlight pour macOS

Apple a annoncé cette année lors de la WWDC 2021 que la société apporterait TestFlight au Mac pour la première fois. La plate-forme, qui est actuellement disponible sur iOS et tvOS, permet aux développeurs de fournir facilement des versions bêta de leurs applications aux utilisateurs en dehors de l’App Store. Il semble maintenant qu’Apple se prépare enfin à publier TestFlight pour macOS.

Les développeurs ont déclaré à . qu’ils pouvaient désormais soumettre des applications macOS construites avec Xcode 13 bêta à App Store Connect, ce qui n’était pas possible auparavant car macOS Monterey n’est pas encore disponible et il n’y a pas non plus de TestFlight pour Mac.

. a pu confirmer non seulement qu’il est désormais possible de soumettre des applications avec Xcode 13 bêta à App Store Connect, mais également que les développeurs peuvent désormais les préparer pour TestFlight également. L’option TestFlight s’affiche désormais pour les applications macOS sur App Store Connect, qui est la plate-forme utilisée par les développeurs pour gérer toutes leurs applications soumises à Apple.

Une fois que le développeur invite un utilisateur à télécharger une application bêta macOS, l’utilisateur reçoit un e-mail d’Apple avec un lien pour installer la version Mac de TestFlight. Cependant, le lien redirige actuellement vers la page principale du portail Apple Developer, ce qui suggère qu’Apple travaille toujours à le rendre disponible.

Pour tester cette application, vous devez avoir installé TestFlight sur votre appareil iOS exécutant 13.0 ou version ultérieure, Mac utilisant macOS 12.0 ou version ultérieure, ou Apple TV utilisant tvOS 13.0 ou version ultérieure. Pour tester sur macOS, téléchargez la version bêta de TestFlight.

Les utilisateurs invités à tester une application bêta macOS peuvent désormais également voir l’application dans la version iOS de TestFlight. Les détails de l’application bêta confirment que l’utilisateur a besoin d’un Mac plutôt que d’un appareil iOS pour installer cette application.

Apple n’a jamais dit quand exactement TestFlight pour macOS serait officiellement publié, mais tout cela suggère que l’application pourrait arriver très bientôt aux développeurs Mac. Il convient de noter que bien que iOS 15 bêta 6 soit sorti la semaine dernière, Apple n’a pas publié de mises à jour pour macOS Monterey ou Xcode 13 bêta depuis le 11 août, ce qui peut également être lié à l’arrivée de TestFlight sur Mac.

