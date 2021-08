Apple permet aux enfants d’accéder à des applications sexuelles, une enquête révèle 10z viral

in

Apple permet aux utilisateurs mineurs d’accéder à des applications de rencontres et de pornographie, selon un groupe de surveillance technologique.

Les résultats, publiés mercredi par le Tech Transparency Project (TTP), révèlent que les utilisateurs avec un identifiant Apple mineur peuvent télécharger et accéder aux applications “limitées aux personnes de 17 ans et plus” par l’App Store d’Apple. De telles applications incluent de nombreuses applications comme Tinder ou Bumble ainsi que certaines de nature explicitement pornographique.

Les enquêteurs du groupe de surveillance “ont créé un identifiant Apple pour un utilisateur fictif de 14 ans dont la date de naissance est février 2007” et ont étudié 75 applications “dans plusieurs genres destinés aux adultes”, dans le cadre d’une méthodologie plus sophistiquée. Les applications permettant l’enregistrement via Apple ID, selon le rapport, permettent à un utilisateur mineur de s’inscrire en déformant son âge à une invite directe de saisie par une application donnée.

Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation. La société utilise divers contrôles parentaux qui offrent aux parents un certain contrôle sur le contenu avec lequel les enfants peuvent s’engager, entre autres fonctionnalités.

Le rapport suggère qu’Apple ne “partage pas les données d’âge des utilisateurs avec les applications de son App Store”, selon le TTP.

“Apple et de nombreuses applications se renvoient la balle lorsqu’il s’agit de bloquer les utilisateurs mineurs, ce qui permet aux jeunes adolescents de se faufiler facilement dans le système”, indique le rapport TTP.

Une application, “une application locale de correspondance pour célibataires” nommée UberHoney, montrait aux utilisateurs du contenu pornographique avant de demander leur âge, une violation potentielle des directives, selon l’étude. Une autre application de rencontres, Eros, permettait aux utilisateurs mineurs d’afficher un « profil » adulte et de recommander des « options de connexion, notamment « Aucune condition, « Amis avec avantages », « Une nuit, » et plus encore.

Ce rapport fait suite à l’annonce récente d’Apple selon laquelle elle commencera à analyser les iPhones des consommateurs à la recherche de pornographie juvénile, une décision critiquée par certains comme une atteinte à la vie privée. La société aurait déjà analysé iCloud Mail pour un tel contenu.

