Apple permet désormais aux clients d’évaluer et d’évaluer les applications préinstallées sur l’App Store

Apple permet désormais aux utilisateurs d’évaluer et d’examiner les applications iPhone préinstallées sur l’App Store, telles que Maps, Podcasts, Mail et autres, mettant les applications de l’entreprise à parité avec la façon dont les utilisateurs critiquent et/ou applaudissent les applications tierces sur la plate-forme.



Repéré pour la première fois par ., Apple permet désormais aux utilisateurs de laisser une note de zéro à cinq étoiles pour un certain nombre de ses applications préinstallées, permettant ainsi aux utilisateurs d’écrire leurs avis. Au moment de la rédaction de cet article, l’application Podcasts, qui a fait l’objet de nombreuses critiques, a obtenu une note de 2 étoiles sur 5 sur 156 avis, les autres applications Apple variant.

Au moment de la rédaction de cet article, aucune application Apple n’a une note parfaite de cinq étoiles, même l’application Stocks intégrée de l’entreprise a du mal à atteindre une note de 4 sur 5. Notes n’a obtenu que 3,6 sur 5, tandis que même Maps, qui a attiré davantage l’attention d’Apple au fil des ans, n’a obtenu qu’une note de 3 sur 5.

En ouvrant ses applications aux notes et aux avis, Apple et ses équipes sont désormais mieux en mesure de recevoir des commentaires plus directs pour les applications individuelles sur ‌‌iPhone‌‌ et iPad. Cette décision permet également de couvrir certaines préoccupations potentielles des concurrents d’Apple, qui auraient pu faire valoir auparavant qu’en refusant les notes et les avis pour les applications préinstallées, Apple était anticoncurrentiel.

Les applications préinstallées d’Apple, telles que Mail, Podcasts et Maps, ne reçoivent pas de mises à jour régulières des fonctionnalités de l’‌App Store‌ comme les autres applications ; au lieu de cela, leurs mises à jour majeures sont regroupées avec des versions iOS importantes.

Apple affine et peaufine toutes ses applications à chaque mise à jour mineure pour iOS et iPadOS, mais des changements importants, tels que ceux qui sont susceptibles d’être demandés via les évaluations et les critiques, ne devraient pas arriver sporadiquement tout au long de l’année, mais plutôt, les utilisateurs devront attendre la prochaine version majeure d’iOS pour voir si leurs souhaits se sont réalisés.