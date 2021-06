Apple permet enfin aux utilisateurs de télécharger gratuitement Mac OS X Lion et Mountain Lion

in

Sortis en 2011 et 2012, Mac OS X Lion et OS X Mountain Lion étaient les dernières mises à jour logicielles payantes pour Mac. Il y a dix ans, les utilisateurs devaient payer 19,99 $ à Apple pour la dernière version de son OS X, et maintenant vous pouvez enfin télécharger ces deux gratuitement.

Comme rapporté par MacWorld, via les pages de support, il est possible de les télécharger gratuitement.

Mac OS X 10.7 Lion est disponible pour les systèmes plus anciens qui ne sont pas compatibles avec la dernière version de macOS et nécessite les éléments suivants :

Ordinateur Mac avec un processeur Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ou Xeon OS X Snow Leopard 10.6.6 ou version ultérieure ou OS X Lion 10.7 déjà installé 2 Go de mémoire 7 Go d’espace disponible Certaines fonctionnalités nécessitent un identifiant Apple ; conditions s’appliquent. Certaines fonctionnalités nécessitent un fournisseur de services Internet compatible ; des frais peuvent s’appliquer.

Mac OS X Mountain Lion requiert les technologies suivantes :

OS X Snow Leopard 10.6.8, Lion 10.7 ou Mountain Lion 10.8 déjà installés 2 Go de mémoire 8 Go d’espace disponible Certaines fonctionnalités nécessitent un identifiant Apple ; conditions s’appliquent. Certaines fonctionnalités nécessitent un fournisseur de services Internet compatible ; des frais peuvent s’appliquer.

Apple note que les Mac livrés avec Mac OS X Mountain Lion ne peuvent pas installer OS X Lion tandis que les Mac livrés avec Mac OS Mavericks ou version ultérieure ne peuvent pas installer Mountain Lion.

Pourquoi installer un ancien logiciel Mac OS X ?

Pour l’instant, un nombre limité de Mac peuvent installer ces anciens systèmes d’exploitation. Par exemple, seuls les Mac lancés avant 2012 sont éligibles pour les installer et l’utilisateur doit réinitialiser son ordinateur aux paramètres d’usine pour pouvoir exécuter ces anciens systèmes OS X.

Les nouveaux Mac M1, par exemple, ne peuvent être restaurés que sur macOS 11 Big Sur. Donc si par hasard vous avez un ancien Mac et que vous souhaitez installer une ancienne version, vous pouvez choisir l’un des deux chemins :

