Apple permettra aux développeurs de rediriger les utilisateurs vers des services en dehors de l’App Store

Après les plaintes des développeurs, Apple vient de faire une annonce majeure dans laquelle la société confirme qu’elle permettra enfin aux développeurs de rediriger les utilisateurs pour qu’ils s’inscrivent à des services sur des sites Web au lieu d’utiliser le système d’achats intégrés de l’App Store.

Cette annonce intervient après une enquête de la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC), qui enquêtait sur les pratiques anticoncurrentielles d’Apple depuis 2019. La société a confirmé mercredi à la presse que dans le cadre de l’accord avec la JFTC, les développeurs seront capable de dire aux utilisateurs qu’ils peuvent s’inscrire, gérer et s’abonner à des services via un site Web externe.

Pour garantir une expérience utilisateur sûre et transparente, les directives de l’App Store exigent que les développeurs vendent des services numériques et des abonnements à l’aide du système de paiement intégré à l’application d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications de lecture ne proposent pas de biens et services numériques intégrés à l’application à l’achat, Apple a convenu avec la JFTC de permettre aux développeurs de ces applications de partager un lien unique vers leur site Web pour aider les utilisateurs à configurer et à gérer leur compte.

Bien qu’Apple mentionne que les changements affectent les applications de « lecteur », la société souligne que cela inclut les applications qui offrent des abonnements au contenu pour les magazines numériques, les journaux, les livres, l’audio, la musique et la vidéo.

Les directives de l’App Store seront mises à jour début 2022, lorsque les modifications apportées aux règles d’abonnement et d’achats intégrés entreront en vigueur. La société continuera de promouvoir son propre système de paiement comme le plus efficace et le plus sécurisé pour les développeurs et les utilisateurs, mais cela n’empêchera plus les applications de lier les utilisateurs à “un site Web externe pour effectuer des achats”.

Il convient de noter que, du moins pour l’instant, les modifications ne s’appliquent pas aux achats intégrés ou aux applications régulières. Cela signifie que les développeurs devront toujours proposer leurs applications et leur contenu via l’App Store, mais les abonnements peuvent désormais être souscrits à l’aide d’autres méthodes de paiement.

