Apple permettra bientôt aux utilisateurs d’iPhone de transmettre leurs données iCloud pour sélectionner des contacts lorsqu’ils meurent

Apple introduit un nouveau programme d’héritage numérique dans le cadre duquel les données personnelles iCloud d’une personne décédée seront accessibles sans passer par la voie légale. Avec la dernière mise à jour iOS, Apple permettra aux proches ou aux membres de la famille de la personne décédée d’accéder aux données d’iCloud lorsqu’il n’y a absolument aucun moyen de déverrouiller le téléphone sans mot de passe.

Le programme Digital Legacy a été annoncé pour la première fois à la WWDC plus tôt cette année, où un utilisateur d’iPhone pourra désigner jusqu’à cinq personnes comme contacts hérités. Ces contacts pourront accéder aux informations et données personnelles du propriétaire comme les photos, les documents, les achats stockés dans iCloud après le décès. Cependant, ces contacts devront soumettre une preuve de décès et une clé d’accès pour accéder au contenu.

La procédure devient beaucoup plus simple que de prendre une ordonnance du tribunal confirmant le droit d’héritage d’un autre utilisateur et même cela ne garantit pas nécessairement qu’il sera autorisé à accéder au compte iCloud. Selon les conditions d’utilisation d’iCloud, les données de la personne décédée les accompagnent même avec un certificat de décès.

Apple, afin de protéger son principe fondamental de confidentialité des données de l’utilisateur, a depuis longtemps restreint le parent d’un utilisateur décédé pour accéder au contenu du téléphone enregistré dans le compte iCloud. Mais Google et Facebook ont ​​déjà mis en place des systèmes qui désignent l’accès des comptes à d’autres personnes.

Comment configurer un contact hérité sur votre appareil iOS

• Allez dans Paramètres, appuyez sur . et entrez le mot de passe et la clé de sécurité

• Pour mac, allez dans Préférences système, entrez votre et tapez Mot de passe et clé de sécurité

• Sous Contact hérité, si vous utilisez le partage familial, vous pouvez choisir un membre de la famille dans la liste. Vous pouvez également ajouter une personne qui n’est pas une famille en utilisant son e-mail ou son numéro de téléphone.

• Avertissez votre ancien contact qu’il a été ajouté et partagez la clé d’accès que vous avez configurée via Messages.

• En acceptant d’être un contact hérité, une copie de la clé d’accès est automatiquement stockée dans les paramètres de leur identifiant Apple et s’ils refusent, vous recevrez une notification.

• La clé d’accès est nécessaire pour accéder à votre compte.

Seuls les utilisateurs utilisant iOS 15.2 peuvent stocker la clé d’accès dans les paramètres de leur appareil. Les autres ont besoin d’un autre moyen de garder la clé en sécurité.

Le programme Digital Legacy est désormais disponible dans la version bêta publique d’iOS 15.2 pour iPhone. Après le lancement complet d’iOS 15.2, il sera entièrement disponible sur tous les derniers appareils Apple. Apple, cependant, n’a pas précisé quelle version de macOS prendra en charge cette fonctionnalité.

