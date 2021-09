Apple peut toujours facturer ses 30% de frais sur l’App Store même après la décision Epic, selon les analystes

La semaine dernière, dans l’affaire Epic contre Apple, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a décidé qu’Apple ne pouvait plus interdire aux développeurs d’utiliser des “boutons, liens externes ou autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des méthodes d’achat”, mais elle ne l’a pas fait. Je ne dis pas qu’Apple doit baisser sa commission ou qu’il ne pourrait plus facturer ses frais.

Maintenant, selon Bloomberg, Apple pourrait toujours dire aux développeurs qu’il a l’intention de percevoir une commission pouvant aller jusqu’à 30%, malgré la décision de justice de la semaine dernière.

“Apple a le droit légal de faire des affaires avec qui il veut”, a déclaré Paul Gallant, directeur général de Cowen & Co. “Ainsi, Apple pourrait modifier les conditions de l’App Store et dire aux développeurs, quel que soit l’endroit où vous collectez vos revenus, vous nous devez 30%, et si les développeurs refusent de le payer, Apple serait libre de les dé-plateforme.