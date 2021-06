Apple plus intéressé par la protection de son fief que par la sécurité de l’iPhone

in

Robert Triggs / Autorité Android

Apple veut que vous sachiez qu’il a vos meilleurs intérêts à cœur car il soutient que le téléchargement d’applications sur l’iPhone serait mauvais. Au cours des dernières semaines, la société a lancé un blitz de relations publiques, soulignant les dangers pour la sécurité que le sideloading représente pour la sécurité de l’iPhone. L’entreprise n’a pas tort. Le chargement latéral est un risque.

Mais ce n’est pas la sécurité des utilisateurs qui préoccupe vraiment Apple ici. Alors que la sécurité de l’iPhone est certainement importante, les revenus provenant de l’App Store sont bien plus importants pour Apple. Permettre aux utilisateurs d’iPhone de télécharger des applications pourrait contourner le modèle commercial de l’App Store consistant à réduire de 30% les frais d’application. C’est le vrai problème, qui fait sonner faux les cris d’Apple “pensez aux enfants”.

Qu’est-ce que le chargement latéral ?

Le chargement latéral est la possibilité d’installer une application sur un appareil indépendamment d’un magasin d’applications. Dans le cas de l’iPhone, le chargement latéral n’est pas autorisé. La seule façon d’obtenir une application sur un iPhone est via l’App Store officiel d’Apple. Vous devrez jailbreaker l’iPhone pour installer des applications tierces en dehors de l’App Store.

Google gère les choses différemment. De toute évidence, Google préfère que les gens téléchargent leurs applications directement depuis le Google Play Store, mais il existe des moyens simples de contourner cela. Les utilisateurs n’ont qu’à accorder manuellement à leur téléphone l’autorisation d’installer à partir de sources autres que le Play Store, et le tour est joué, le chargement latéral devient une réalité. Pourtant, le programme de protection avancée de Google bloquera la majorité des applications téléchargées de manière latérale.

Apple hurle, sécurité iPhone !

David Imel / Autorité Android

Selon Apple, le problème est la sécurité de l’iPhone de bout en bout. Le chargement latéral des applications expose les propriétaires d’iPhone à toutes sortes de terribles dangers si l’on en croit la rhétorique d’Apple.

“En raison de la grande taille de la base d’utilisateurs de l’iPhone et des données sensibles stockées sur leurs téléphones – photos, données de localisation, informations de santé et financières – autoriser le sideloading stimulerait un flot de nouveaux investissements dans les attaques sur la plate-forme”, a déclaré Apple dans une chape publiée sur son site Web aujourd’hui. «Les acteurs malveillants profiteraient de l’opportunité en consacrant plus de ressources pour développer des attaques sophistiquées ciblant les utilisateurs iOS, élargissant ainsi l’ensemble des exploits et des attaques armés contre lesquels tous les utilisateurs doivent être protégés. Ce risque accru d’attaques de logiciels malveillants expose tous les utilisateurs à un risque accru, même ceux qui ne téléchargent des applications que depuis l’App Store.

Apple poursuit en soulignant que les appareils Android, à titre de comparaison, sont 15 fois plus susceptibles d’être infectés par des logiciels malveillants, le tout en raison du chargement latéral.

La campagne de relations publiques ne se limite pas à de longs messages sur son site Web. Apple a contacté directement la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, rapporte le New York Times, pour mettre en garde contre certains types de réglementation de l’industrie technologique.

“Prestations de service”

Apple divise ses ventes nettes trimestrielles en deux grands groupes : les produits et les services. La catégorie « produits » comprend les biens physiques, tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV et d’autres matériels. Au cours de son dernier trimestre, Apple a enregistré quelque 72,7 milliards de dollars de ventes nettes de produits. La catégorie « services » comprend les offres logicielles d’Apple, y compris le stockage iCloud, iTunes Music, l’App Store et d’autres services liés aux applications. Au cours de son dernier trimestre, Apple a enregistré environ 16,9 milliards de dollars de ventes nettes de services.

16,9 milliards de dollars, soit 18,9% des ventes trimestrielles d’Apple, c’est ce qui est en jeu ici. Tu protégerais ça aussi.

Une partie de ces 16,9 millions de dollars provient des frais de l’App Store qu’Apple facture aux développeurs. Pour de nombreuses applications payantes ou proposant des services d’abonnement, Apple prend une réduction de 30%. Cela signifie que si vous téléchargez Spotify depuis l’App Store et que vous vous abonnez à Spotify Premium via l’application, Apple obtient 3 $ sur les 10 $ facturés par Spotify.

Certaines entreprises estiment que couper est trop. L’un d’eux est Epic Games, le fabricant du jeu populaire Fortnite, qui a poursuivi Apple en justice pour les frais. En fait, nous pouvons blâmer le procès Apple-Epic pour le drame que nous voyons maintenant. Apple est à la défense depuis le procès, qui n’a pas encore rendu de verdict. En août 2020, Apple a retiré Fortnite de l’App Store après qu’Epic a créé son propre système de paiement dans le jeu, contournant ainsi le modèle de revenus d’Apple.

Les utilisateurs d’Android voient le chargement latéral comme un bonus

Dans un récent sondage, environ 48,5% des personnes interrogées ont déclaré à Android Authority qu’elles considéraient le sideloading comme une fonctionnalité indispensable. Certains commentateurs ont noté qu’ils n’envisageraient pas explicitement iOS en raison de son interdiction de chargement latéral.

Un autre 29,7% a qualifié le chargement latéral d’une fonctionnalité agréable mais pas nécessaire, tandis que 21,8% ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas du chargement latéral dans un sens ou dans l’autre.

Apple a raison de s’inquiéter

Gary Sims / Autorité Android

L’affaire Fortnite pourrait avoir un impact important sur les résultats d’Apple. Fortnite a fait valoir qu’Apple agissait en tant que monopole dans la façon dont il contrôle l’App Store et la façon dont les applications sont livrées aux iPhones et iPads. D’autres, dont Facebook et Spotify, ont exprimé leur soutien à Epic, a rapporté . l’année dernière.

Bien que nous ne sachions pas quel pourcentage de ces 16,9 milliards de dollars est constitué des revenus de l’App Store, le nombre ne peut pas être considéré comme insignifiant. Apple risque de perdre beaucoup, non seulement en termes d’argent, mais aussi de contrôle sur son écosystème. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des signes qu’Apple se sent coincé. Il prépare ses griffes pour un combat. Un combat qui pourrait avoir de graves conséquences, non seulement pour Apple mais pour le paysage mobile dans son ensemble.