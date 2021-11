Apple Podcasts célèbre les meilleures émissions de 2021

Après avoir sorti les Apple Music Awards tôt ce matin, Apple célèbre maintenant les meilleures émissions de podcast de 2021. Cette année, Apple Podcasts Best of 2021 présente des émissions et des créateurs qui « ont fourni aux auditeurs un puissant sentiment de connexion dans une période difficile et incertaine, organisé par l’équipe éditoriale de classe mondiale d’Apple Podcasts.

Pour la catégorie « Meilleur spectacle de l’année », Apple Podcasts a décerné le prix à « A Slight Change of Plans » avec Maya Shankar de Pushkin Industries et le prix « Newcomer of the Year » à « Anything for Selena » avec Maria Garcia de WBUR et Futuro Studios.

Selon Apple, « ces spectacles profondément personnels mais universellement relatables sont aux prises avec un changement profond, des perceptions de l’identité et de l’estime de soi, et le sens de l’appartenance, avec des discussions stimulantes qui reflètent l’expérience humaine ».

« 2021 a marqué le début d’un nouveau chapitre pour le podcasting avec des émissions qui nous ont ému comme jamais auparavant », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Nous sommes honorés de reconnaître les créateurs phénoménaux qui redéfinissent le podcasting avec les meilleures émissions de cette année, et d’aider davantage d’auditeurs du monde entier à découvrir, apprécier et soutenir leur travail inspirant. »

En plus du meilleur spectacle de l’année et du nouveau venu de l’année, Apple Podcasts a récompensé une collection organisée d’émissions et d’épisodes qui « définissent et reflètent 2021 ». Les voici:

Émissions de l’année selon Apple Podcasts

Un livre pour enfants sur : le podcast avec Matthew Winner, pour avoir adopté une approche réfléchie, amicale et réfléchie pour expliquer les grandes choses de la vie – la peur, l’échec et le divorce, par exemple – mais aussi l’activisme, le partage et l’argent, aux enfants.

Tout est permis avec Emma Chamberlain, pour faire en sorte que les auditeurs se sentent comme son meilleur ami, les aidant à traverser le doute et la tristesse avec sa franchise unique, ses observations pointues et sa véritable affection.

Good Inside avec le Dr Becky, pour la voix apaisante et de validation de Becky Kennedy aux parents du monde entier, reconnaissant que si cette fois (et la parentalité en général) se sent difficile, c’est parce qu’elle l’est.

Las Culturistas avec Matt Rogers et Bowen Yang du Big Money Players Network de Will Ferrell, pour une expérience d’évasion joyeuse qui emmène les auditeurs dans un voyage original, hilarant et inoubliable au cœur de la culture.

Pantalon Politique avec Sarah Stewart Holland et Beth Silvers, pour avoir offert une approche unique de l’actualité et de la politique à travers des conversations pleines de grâce qui dévoilent les différences valables, compliquées et dures qui persistent en ce moment.

Thérapie pour adolescents avec Gael Aitor, Kayla Suarez, Mark Hugo et Thomas Pham, pour avoir rappelé à tous que les conversations directes et vulnérables entre amis – quel que soit le problème – sont le meilleur remède.

L’expérience de The Atlantic et WNYC Studios avec Julia Longoria, pour avoir élucidé l’idée que les pays – comme les gens – sont des travaux inachevés en cours, et pour avoir facilité un dialogue sur ce que signifie être un citoyen.

Le miracle de minuit de Luminary avec Talib Kweli, yasiin bey et Dave Chappelle, pour une expérience tout à fait originale qui transporte les auditeurs dans la salle avec une énergie remarquable de la part de ses hôtes et invités très spéciaux.

Cette terre de Crooked Media avec Rebecca Nagle, pour avoir étudié et expliqué les expériences des Amérindiens afin de recontextualiser la compréhension de l’Amérique de sa propre histoire.

U Up?” avec Jordana Abraham et Jared Fried, pour avoir exploré les préoccupations très réelles – souvent hilarantes – d’essayer de trouver un partenaire, avec des plaisanteries qui incitent les auditeurs à revenir, quel que soit le statut de leur relation.

Maya Shankar du podcast « Un léger changement de plans »

Épisodes de l’année selon les podcasts Apple

Une sympathique histoire de fantôme, sur une expérience de fantôme douloureuse et personnelle qui explore la complexité des relations humaines, de « Invisibilia » avec Yowei Shaw et Kia Miakka Natisse par NPR.

Bubba Wallace, du Club Shay Shay de FOX Sports, qui accueille Shannon Sharpe et Bubba Wallace, finaliste de Daytona 500 et premier pilote afro-américain à remporter le titre de recrue de l’année dans une série NASCAR, discuter de l’intersection du sport, de la politique et du divertissement , et l’humanité.

Basterds glorieux, à propos d’une rencontre fortuite avec Paul Rudd dans une salle de cinéma qui amène une ancienne Témoin de Jéhovah dévote à repenser son avenir et à se lancer dans une nouvelle vie, d’après « L’heure du conte avec Seth Rogen » d’Earwolf.

Comment aimer quelqu’un ? une comédie romantique non fictionnelle sur l’amour pendant la pandémie, de « WILD » avec Megan Tan par LAist Studios et KPCC.

Mes parents, Ellen et Tom, un joyau lucide d’un épisode qui voit l’animateur Ian Coss examiner le divorce en interrogeant ses parents sur comment et pourquoi leur mariage s’est terminé sans colère ni récrimination, de « Forever is a Long Time.

L’indice de masse corporelle, sur l’histoire compliquée de l’IMC et de « l’épidémie d’obésité », de « Maintenance Phase » avec Michael Hobbes.

Les gens du quartier, qui examine le meurtre de George Floyd à travers les voisins qui en ont témoigné, de « Still Processing » avec Jenna Wortham et Wesley Morris par le New York Times.

La Symphonie, un voyage lyrique envoûtant mettant en vedette Kevin Hart, Questlove, Mo Amer, Bill Burr, Pras, Michelle Wolf et Jon Stewart, de « The Midnight Miracle » avec Talib Kweli, yasiin bey et Dave Chappelle, de Luminary.

Les règles non écrites de la télévision noire, qui retrace l’histoire cyclique et inégale de la représentation des Noirs à la télévision, de « The Experiment » avec Hannah Giorgis par The Atlantic et WNYC Studios.

Cette étrange histoire, sur des gens qui étaient complètement coupés du monde lorsque le 11 septembre s’est produit et comment ils l’ont traité, de « 9/12 » avec Dan Taberski par Wondery et Pineapple Street Studios.

Maria Garcia du podcast « Tout pour Selena »

Graphiques des podcasts

Apple Podcasts avait également publié de nouveaux graphiques mettant en évidence les nouvelles émissions les plus populaires, les chaînes gratuites et les émissions individuelles et les chaînes avec abonnement qui ont été lancées cette année aux États-Unis. En voici quelques uns:

Meilleurs nouveaux spectacles

« Nous pouvons faire des choses difficiles avec Glennon Doyle » « Mommy Doomsday » avec Keith Morrison de Dateline NBC « The Apology Line » avec Marissa Bridge de Wondery « Dr. Death Season 3: Miracle Man » avec Laura Beil de Wondery « Murdaugh Murders » avec Mandy Matney

Meilleures chaînes gratuites

audiochuck The New York Times iHeartPodcast Network Dateline NBC Tabouret de bar Sports

Meilleurs abonnements – pour les Spectacles Individuels

« Bad Blood: The Final Chapter » avec John Carreyrou « The Just Enough Family » avec Ariel Levy « U Up? » avec Jordana Abraham et Jared Freid « Fresh Air » avec Terry Gross « The Handoff » avec Don Lemon et Chris Cuomo

Meilleurs abonnements – pour les chaînes

Wondery Luminar Sword and Scale Tenderfoot TV QCODE



