Apple Podcasts lance le véritable crime original «  The Line  », une série TV + compagnon à venir cet automne

Apple a annoncé aujourd’hui un nouvel original à son ardoise, le lancement d’abord sous forme de podcast avec une série Apple TV + à suivre plus tard dans l’année. «The Line» suit l’histoire vraie de l’ancien Navy Seal Eddie Gallagher, qui a été accusé de crimes de guerre après avoir été photographié avec un cadavre en Irak. Gallagher a été accusé de meurtre.

Vous pouvez commencer à écouter The Line dans les podcasts Apple à partir d’aujourd’hui (voici l’URL du flux RSS pour les autres lecteurs de podcast). Une série télévisée en quatre parties sur le sujet fera ses débuts sur le service de streaming Apple TV + plus tard dans l’année.

L’émission examinera les crimes présumés de Gallagher, certains de son peloton l’ayant accusé de meurtre.

Les deux premiers épisodes de The Line sont maintenant disponibles et les quatre autres épisodes du podcast feront leurs débuts chaque semaine. La série TV + sera racontée en quatre parties, y compris des images inédites des efforts antiterroristes des États-Unis au Moyen-Orient.

Ces séries originales d’Apple sont rapportées indépendamment et offrent une perspective unique sur des aspects jusqu’alors inconnus de l’histoire de l’US Navy SEAL Eddie Gallagher qui a été accusé d’avoir commis des crimes de guerre, avant d’être finalement acquitté de tous les chefs d’accusation sauf un – pour avoir posé pour une photo avec un corps. Les deux séries examineront les réalités compliquées impliquées dans la lutte contre une guerre de plusieurs décennies, dépouillant les couches entourant les crimes présumés de Gallagher, avec la série documentaire mettant en vedette les jeunes hommes de son unité qui sont sortis de la chaîne de commandement pour l’accuser devant le monde.

Apple a progressivement augmenté ses investissements dans les originaux dans l’espace podcast, parallèlement aux rumeurs persistantes selon lesquelles la société se prépare à lancer un abonnement premium « Podcasts + ».

Plus tôt cette année, Apple a lancé son premier podcast compagnon TV + pour l’émission de science-fiction For All Mankind. Apple a également lancé «Apple News Today», un point de presse quotidien au format podcast. Bien que la société n’annonce pas la disponibilité de ces émissions sur les clients de podcast en dehors des podcasts Apple, il est possible de le faire lorsque vous trouvez la bonne URL RSS.

À l’avenir, beaucoup de gens s’attendent à ce qu’Apple lance des podcasts véritablement propriétaires – à la Spotify – qui ne peuvent être écoutés que dans les applications Apple Podcasts et nécessitent peut-être également un abonnement premium.

