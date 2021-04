Apple pose de nouveaux défis d’activité Apple Watch pour la Journée de la Terre et la Journée internationale de la danse

Apple a une paire de nouveaux défis d’activité Apple Watch à venir ce mois-ci. En plus du défi annuel du Jour de la Terre, Apple lance également pour la première fois un nouveau défi de la Journée internationale de la danse. Cela vient après le lancement d’Apple Fitness +, qui comprend toute une catégorie d’entraînements de danse.

Voici les détails des deux défis à venir ce mois-ci pour les utilisateurs d’Apple Watch.

22 avril 2021: Défi Jour de la Terre: Sortons et célébrons la planète le jour de la Terre, le 22 avril. Faites un entraînement de 30 minutes ou plus pour gagner ce prix. Enregistrez votre temps avec l’application Workout ou toute application qui ajoute des entraînements à la santé.

29 avril 2021: Défi de la Journée internationale de la danse: Let’s groove! Le 29 avril est la Journée internationale de la danse. Gagnez ce prix en faisant un entraînement de danse de 20 minutes ou plus. Enregistrez votre temps avec l’application Workout.

Les défis d’activité de l’Apple Watch sont destinés à promouvoir l’utilisation de la montre pour le fitness et à permettre à Apple de guider les utilisateurs pour qu’ils profitent des fonctionnalités de suivi de l’entraînement. Relever les défis avec n’importe quelle application d’entraînement qui enregistre des données dans l’application Fitness d’Apple débloquera la réussite virtuelle sur l’iPhone, l’Apple Watch et dans l’application Messages d’Apple.

Apple n’a pas encore publié les autocollants animés du Défi du jour de la danse, mais vous pouvez trouver les autocollants du Défi du jour de la Terre ci-dessous.

De manière pratique, Apple a lancé son nouveau service d’entraînement Fitness + en décembre, offrant aux utilisateurs d’Apple Watch une nouvelle façon de remplir leurs anneaux d’activité, y compris les entraînements de danse. Découvrez comment démarrer avec Fitness + dans notre guide complet. Le type d’entraînement Dance a été ajouté pour la première fois à l’Apple Watch dans le cadre de watchOS 7.

Les utilisateurs d’Apple Watch seront informés de ces deux défis d’activité avant leur coup d’envoi. Participerez-vous à ces défis? Faites-nous savoir dans les commentaires!

