Apple, pourquoi ne pouvons-nous pas définir plus d’applications par défaut en plus des e-mails et des navigateurs ?

Depuis qu’Apple a lancé l’iPhone en 2007, nous nous sommes pratiquement limités aux applications d’origine d’Apple en ce qui concerne ce qui est lancé par défaut. Même lorsque l’App Store a été lancé en 2008 et a ouvert les vannes à des milliers d’applications de développeurs tiers, nous n’avons jamais eu la possibilité de modifier les applications lancées par défaut pour des éléments tels que les e-mails, les calendriers, les navigateurs Web, la musique, etc.

Cependant, cela a commencé à changer une fois qu’Apple a publié iOS 14, et les choses ont commencé à s’améliorer. Nous avons finalement eu la possibilité de modifier notre e-mail et notre navigateur Web par défaut sur les meilleurs iPhone et iPad. En plus de pouvoir enfin personnaliser nos écrans d’accueil avec des icônes et des widgets personnalisés sans nécessiter de jailbreak, iOS 14 était vraiment une mise à jour logicielle substantielle.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien que ce soient de bons premiers pas, cela fait presque un an et nous n’avons toujours pas d’autres progrès réalisés. iOS 15 se profile juste à l’horizon, et nous n’avons encore rien entendu d’autre sur d’autres options pour modifier les applications par défaut. Pour beaucoup d’entre nous, nous aimerions avoir la possibilité de ne pas utiliser les applications Apple natives, c’est donc quelque chose qu’Apple devrait résoudre le plus tôt possible.

Les gens veulent plus d’options

Jusqu’à présent, même avec le développeur iOS 15 et les versions bêta publiques disponibles, il semble que les seules options pour modifier les applications par défaut restent la messagerie électronique et le navigateur Web. Avec une pléthore d’excellentes applications de messagerie et de navigateurs Web parmi lesquels choisir, c’est fantastique.

Personnellement, je déteste utiliser l’application Mail par défaut et je préfère de loin utiliser Spark pour mes besoins de messagerie sur mon iPhone 12 Pro, iPad Pro et Mac en raison de l’ensemble de fonctionnalités. Cependant, je continue à utiliser Safari comme navigateur par défaut, mais il existe de nombreuses alternatives fantastiques, telles que Google Chrome, Firefox, Brave, etc. (je les ai comme navigateurs de sauvegarde lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans Safari).

Mais le fait est que les gens aiment avoir des options. Si l’application Mail par défaut et Safari fonctionnent parfaitement pour vous, alors c’est parfait. Cependant, cela ne fonctionne pas tout le temps pour tout le monde, pour une raison quelconque, et nous avons tous nos propres préférences. Nous donner la possibilité d’utiliser notre client de messagerie et notre navigateur Web préférés est certainement un pas dans la bonne direction, mais qu’en est-il pour tout le reste ?

Par exemple, il existe de nombreuses applications de remplacement de caméra tierces étonnantes sur l’App Store, telles que Halide, Camera + 2, ProCamera, Manual, etc. Ces applications ont tellement de fonctionnalités plus avancées et puissantes que l’application native Camera intégrée à l’iPhone, à laquelle vous pouvez même accéder à partir de l’écran de verrouillage et du centre de contrôle. La seule raison pour laquelle j’utilise principalement l’application Appareil photo d’Apple est que c’est l’option la plus rapide, mais je n’aime pas à quel point elle est simple par rapport aux autres applications. Personnellement, je préférerais utiliser quelque chose comme Halide lorsque j’ai besoin de prendre des photos, mais comme Apple ne nous laisse pas changer l’application d’appareil photo par défaut, j’oublie souvent de l’utiliser. J’aimerais passer à une autre application de caméra par défaut à partir de l’écran de verrouillage ou du centre de contrôle (ou peut-être une pour chacun).

Les autres domaines qui bénéficieraient de la possibilité de modifier l’application par défaut seraient les calendriers, les rappels ou les tâches, la navigation, les photos, les notes, etc. Je n’utilise jamais l’application Calendrier native – je préférerais de loin toujours lancer Fantastical lorsque j’ai besoin de faire quoi que ce soit avec mes calendriers. Je préférerais également de loin utiliser quelque chose comme Google Maps ou Waze plutôt qu’Apple Maps pour trouver les directions.

Le fait est que nous aimons avoir des options et ne pas toujours être limités à ce que propose Apple par défaut. Cela faciliterait grandement la tâche lorsqu’il s’agit d’appuyer rapidement sur l’appareil photo ou sur du texte exploitable, comme des adresses. Apple doit intensifier ses efforts et nous donner plus de choix sur ce que nous voulons comme applications par défaut.

Apple prend son temps

Dans iOS 14.5, nous nous attendions à définir une application musicale par défaut, au moins avec Siri, mais cela s’est avéré faux. Au lieu de cela, nous avons juste la possibilité de définir un préféré service de musique pour Siri, qui n’est pas tout à fait la même chose qu’une application par défaut réelle. Au lieu de cela, cette option de service de musique préférée aide simplement Siri à reconnaître vos habitudes d’écoute pour de meilleures recommandations au fil du temps, ainsi qu’à s’assurer qu’elle ouvre la source audio avec l’application que vous avez choisie. Cependant, cela ne garantit pas qu’il s’ouvrira toujours dans cette application.

Je veux dire, c’était un pas dans la bonne direction – un petit pas, mais un pas quand même. Cependant, il est honnêtement décevant que nous n’ayons toujours pas de moyen approprié de définir une application musicale par défaut, en particulier si quelqu’un préfère utiliser Spotify plutôt qu’Apple Music, par exemple.

Et encore une fois, le lancement d’iOS 15 approche à grands pas, et il n’y a pas eu d’autre mot sur la modification d’autres applications par défaut. Honnêtement, je pense qu’Apple prend trop de temps avec cela, et j’aimerais qu’il y ait plus de choix d’applications par défaut dans iOS 15. Après tout, il semble qu’iOS 15 vise principalement à affiner les bases d’iOS 14, donc je ne vois pas pourquoi Apple n’aurait pas pu nous donner la possibilité de définir une application de musique ou de podcast par défaut (sans Siri) ou même de changer notre appareil photo.

J’espère que d’autres choix seront ajoutés dans une future version – après tout, les préférences audio de Siri sont venues dans une mise à jour incrémentielle). J’espère aussi que cela viendra plus tôt que tard, mais je ne retiendrai pas mon souffle pour cela. Je veux dire, il a fallu 14 itérations d’iOS avant de pouvoir changer les icônes des applications, après tout.

Voulez-vous plus d’options pour les applications par défaut sur iOS ?

Avez-vous modifié votre e-mail et votre navigateur Web par défaut sur iOS ? Voulez-vous voir plus d’options pour définir les applications par défaut sur iOS ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.