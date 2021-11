Apple pourra-t-il laisser partir Ted Lasso ?

La légende d’une poule aux œufs d’or par jour, avant d’être tuée par son propriétaire impatient, n’est pas une façon parfaite de décrire l’importance de Ted Lasso pour Apple TV+. Pourtant, peut-être que la définition de l’Oxford English Dictionary d’une poule aux œufs d’or est : « Une source continue de richesse ou de profit qui peut être épuisée si elle est mal utilisée.

Il ne fait aucun doute que Ted Lasso a été incroyablement important dans le succès relatif d’Apple TV+ jusqu’à présent. C’est l’émission la plus regardée et, surtout, la plus discutée sur le service et a été acclamée par la critique dans des seaux. Conçu avec un arc de trois saisons, cependant, Ted Lasso devrait se terminer à cette époque l’année prochaine. Mais Apple pourra-t-il lâcher son adorable entraîneur de football moustachu ?

Le succès de Ted Lasso

Par à peu près toutes les mesures, Ted Lasso a été un succès pour Apple. Dans un espace de streaming hyper-concurrentiel, Apple TV+ a besoin d’abonnés, et le meilleur moyen d’attirer des abonnés est d’avoir un contenu de qualité.

Les critiques et le grand public pensent que les escapades de football anglais de Ted valent la peine d’être regardées avec une note de 95% et 88%, respectivement, sur Rotten Tomatoes.

Kenny Madison, co-animateur de Lasso Cast, un podcast dédié à tout ce qui concerne Ted, pense que le succès de l’émission se résume à son point de vue incroyablement nouveau.

« Ted Lasso a exploité quelque chose que personne ne veut donner son feu vert : quelque chose de différent », explique Madison. « Il a les attributs d’une sitcom et utilise ce cadrage pour parler de faire le choix d’être un être humain décent même lorsque tout est contre vous. »

« Le point de vue de Ted Lasso rend la série incroyablement originale. »

Ensuite, il y a les nominations aux prix et les victoires ; Apple a remporté des prix aux Emmy, Golden Globe, Peabody, TCA et Screen Actors Guild, entre autres, pour Ted Lasso.

« Il est rare qu’une sitcom d’une demi-heure voit une telle adulation critique dès le départ », fait valoir Sigmund Judge, rédacteur en chef de ScreenTimes à propos des éloges de Ted Lasso. « Le succès critique de l’émission est la preuve qu’Apple a la capacité de se connecter avec des écrivains et des showrunners là où d’autres ont échoué. »

Les récompenses mises à part, les gens regardent-ils réellement ? Bien qu’Apple, comme d’autres streamers, ne publie pas de données de visionnage pour ses émissions, nous savons que la deuxième saison récemment terminée de Ted Lasso « a enregistré de fortes augmentations par rapport à la première saison », selon Apple, avec l’émission brisant Apple TV + dans le top cinq parmi les séries originales dans le classement de streaming de Nielsen pour la première fois le mois dernier.

Les données de Parrot Analytics suggèrent que la deuxième saison de Lasso a débuté avec près de 39 fois la demande de la série télévisée américaine moyenne et 20 fois plus que sa première saison, ce qui en fait la meilleure émission Apple TV à ce jour en termes de nombre de visionnages. En plus de cela, Ted Lasso a provoqué une augmentation de l’engagement pour d’autres émissions Apple TV + comme Physical, Schmigadoon ! et Mythic Quest, selon Variety.

Plus d’une bonne chose?

Tout cela soulève la question de savoir si Apple sera en mesure de limoger l’entraîneur Lasso. L’émission a été conçue avec un arc narratif de trois saisons, ce qui signifie que les épisodes de l’année prochaine devraient être les derniers. Cela étant dit, le showrunner Bill Lawrence n’exclurait pas une quatrième saison, et les créateurs et les stars de la série viennent tous de recevoir des augmentations de salaire importantes pour la troisième saison.

« Un pitch réussi aura toujours un début, un milieu et une fin », a déclaré Judge, mais ces dernières années, l’industrie a été plus réceptive aux tendances que jamais, ce qui l’a amené à ne pas savoir si Apple laisserait Ted Lasso terminer après la saison suivante. .

Madison est également déchiré mais ne serait pas surpris s’il y avait une quatrième saison. « Je serais également légèrement déçu parce que la narration semble si délibérée », ajoute-t-il.

« Terminer Ted Lasso avec la saison trois montrerait à Hollywood qu’Apple TV+ est un environnement convivial pour les créateurs. »

Bien sûr, il existe un moyen pour Apple d’essayer de capitaliser sur la demande de Ted Lasso au-delà de la compression dans une ou deux saisons supplémentaires: un spin-off, quelque chose que Lawrence lui-même a laissé entendre lorsqu’il envisage la perspective des saisons futures en disant que le spectacle pourrait « virer » du plan original au-delà de la saison trois.

Un spin-off d’une émission populaire n’est pas en soi garanti de rendre les mêmes résultats que l’original. Pour chaque Better Call Saul, il y a dix fois plus de Joeys.

Si Ted Lasso continue au-delà de la saison trois, Judge imagine que cela commencerait une nouvelle histoire pour Ted, revenant peut-être à entraîner le football américain avec Roy Kent dans le rôle inverse. « Cela pourrait bien correspondre à toutes les ambitions sportives potentielles en direct qu’Eddy Cue et son équipe pourraient avoir et travailler en 360 sur ce qui a donné naissance au personnage de Ted Lasso en premier lieu à NBC Sports », théorise le juge.

Pour Madison, Apple renouvelant Ted Lasso au-delà de la saison trois révélerait que la société veut s’accrocher à son plus gros succès, tandis que mettre fin à l’émission une fois la saison trois terminée « serait un signal à Hollywood qu’Apple TV + est un environnement convivial pour les créateurs. «

Apple TV+ sans Ted Lasso

Avec le succès de Ted Lasso, il est clair pour Madison qu’Apple TV + a besoin d’un autre succès pour maintenir le marketing de bouche à oreille et la couverture médiatique. « Apple TV+ a beaucoup de bons contenus comme Mythic Quest, For All Mankind, Foundation, Boys State et Greyhound, mais ce ne sont pas des morceaux de refroidisseur d’eau », suggère Madison. « Comparez cela à Ted Lasso, qui a un récapitulatif garanti chaque semaine sur des sites comme AV Club, Vulture et le New York Times. »

Pour le co-animateur de Lasso Cast, Ted Lasso se sent comme une anomalie pour le streamer avec ses émissions à gros budget comme Foundation, See et The Morning Show semblant chasser les tendances.

« Je pense qu’Apple devrait se pencher sur la narration de nicecore car il est clair que le public en a tellement faim », a-t-il déclaré à propos du message positif de Ted Lasso. « Je pense que les gens sont fatigués des anti-héros et veulent une fiction ambitieuse. »

« Les grands conteurs ne racontent jamais deux fois la même histoire. »

La fin de Ted Lasso ne doit pas nécessairement être la fin des relations de ses créateurs avec Apple, comme le souligne Judge. « Qu’est-ce qui est plus important que de maintenir une bonne chose ? Garder la confiance de vos collègues et leur donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau », argumente-t-il. « Les grands conteurs ne racontent jamais deux fois la même histoire. »

Dans un contexte de marché du streaming de plus en plus concurrentiel, avec le temps d’écran des téléspectateurs et les revenus disponibles déjà très recherchés, Apple TV+ a-t-il suffisamment de contenu à venir pour garder les gens abonnés ou y aura-t-il un taux de désabonnement important après Ted Lasso ?

« Apple est une entreprise qui ne s’est jamais reposée sur ses lauriers et je m’attends à ce que ce soit le cas avec sa division de contenu d’origine », déclare Judge. Parlant de sa connaissance des productions chez Apple, Judge dit que « tout le monde est vraiment ravi de travailler à nouveau, de créer de nouvelles expériences », et il pense que l’enthousiasme sera transféré. « Gardez vos vendredis soirs libres ! »

