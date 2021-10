Apple pourrait ajouter jusqu’à trois nouvelles fonctions de santé dans ses nouveaux AirPod | La technologie

Ceux de Cupertino travailleraient sur de nouveaux Airpods axés sur la santé capables de surveiller notre posture, notre température et même de fonctionner comme des écouteurs.

La technologie est venue nous aider, et elle est même capable de surveiller notre santé, notamment en ce qui concerne les appareils intelligents comme les montres ou les bracelets qui ont déjà sauvé la vie de centaines d’utilisateurs.

Mais peut-être que vos écouteurs sans fil actuels pourront également avoir des fonctions de santé à l’avenir, et il semble qu’Apple explore la possibilité de lancer de futurs AirPods capable de surveiller la température corporelle et même de faire des recommandations pour notre posture, en plus de pouvoir fonctionner comme une aide auditive.

Apple a déjà fait allusion à la possibilité de lancer des AirPod avec certaines fonctions de santé, mais ce nouveau document vu par le Wall Street Journal indique qu’Apple développerait des prototypes d’AirPod. avec des capteurs de température pour surveiller la température corporelle centrale de l’utilisateur depuis l’intérieur de l’oreille.

Ces capteurs de température pourraient fonctionner en ligne avec un capteur de température sur l’Apple Watch Series 8.

Cet appareil hypothétique sous AirPods avancés axé sur la santé utiliserait des capteurs de mouvement pour surveiller la posture de l’utilisateur et vous alerter lorsque vous vous affaissez dans le but d’améliorer votre posture.

En plus de surveiller notre température corporelle ou de nous alerter lorsque nous n’avons pas une bonne posture, il est probable qu’il puisse également fonctionner comme casque. C’est peut-être une fonction qui fonctionne comme une extension Conversation Boost ou une fonction spécifique au casque complètement différente.

On ne sait pas comment Apple voudrait concentrer cette nouvelle fonctionnalité d’aide auditive sur des AirPod hypothétiques axés sur la santé, mais avec une extension des réglementations de la FDA pour une nouvelle classe d’aides auditives attendue l’année prochaine, cela pourrait ouvrir la voie à ceux de Cupertino. commercialisent également explicitement leurs futurs Airpods en tant qu’écouteurs.

En tout état de cause, des personnes familières avec cette information ont indiqué au journal précité que ces AirPod avec fonctions de santé ne devraient pas être lancés en 2022, et qu’il est même probable qu’ils n’apparaissent jamais sur le marché.