Apple pourrait apporter un grand changement à la façon dont vous mettez à jour votre iPhone – .

Peu de temps après qu’Apple a dévoilé les améliorations logicielles à venir sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch cette année, les premières versions bêta des développeurs ont été mises en ligne. Toute personne ayant accès à un compte de développeur peut installer iOS 15 bêta 1 sur son iPhone dès maintenant et essayer certaines des toutes nouvelles fonctionnalités introduites par Apple lors de la keynote principale de la WWDC 2021 lundi. Il en va de même pour iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. La mise à jour d’un appareil Apple vers la version bêta la plus récente fonctionne de manière aussi fluide que par le passé, bien que vous deviez vous assurer de sauvegarder vos données sur la version stable du logiciel avant d’installer un nouveau logiciel bêta potentiellement bogué.

À l’avenir, Apple pourrait apporter un changement important à la façon dont vous mettez à jour votre iPhone et iPad vers les dernières versions logicielles. Plutôt que de sauter sur la dernière mise à jour du système d’exploitation disponible, comme iOS 15, les utilisateurs peuvent s’en tenir à leur installation actuelle tout en ajoutant les nouvelles fonctionnalités les plus importantes des mises à jour logicielles les plus récentes.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon ., Apple permettra aux utilisateurs de rester sur iOS 14 lors de la sortie d’iOS 15 cet automne, mais d’installer uniquement les principales mises à jour de sécurité fournies avec la dernière version. Ce serait la première fois qu’Apple autoriserait les utilisateurs à sélectionner uniquement une mise à jour de sécurité sur iPhone et iPad, plutôt que la nouvelle version complète du système d’exploitation.

Ce type de mise à jour fonctionne déjà sur macOS, où les utilisateurs peuvent choisir d’installer des packages de sécurité et d’ignorer les nouvelles versions majeures du système d’exploitation.

Le blog a trouvé des preuves dans le code iOS 14.5 plus tôt cette année qu’Apple travaille à apporter la fonctionnalité à iOS. On ne sait pas quand la fonctionnalité sera activée sur l’iPhone et l’iPad, et . ne fournit pas la preuve que la fonctionnalité a été mise en ligne.

Vraisemblablement, la fonctionnalité sera annoncée cet automne lorsque la version finale d’iOS 15 sera déployée pour les utilisateurs d’iOS qui n’ont jamais mis à niveau vers l’une des versions bêta et exécutent toujours iOS 14. Nous pourrions également la voir en action entre les mises à jour bêta d’iOS 15. l’été, mais ce n’est que spéculation.

La fonctionnalité peut sembler contre-intuitive par rapport à ce qu’Apple essaie de réaliser avec l’iPhone. Une partie de la magie de l’iPhone est d’avoir un pourcentage incroyablement élevé d’utilisateurs exécutant la dernière version d’iOS. C’est un avantage clé de l’iPhone par rapport à Android et quelque chose que Google ne peut égaler, du moins pas jusqu’à ce qu’Android soit remplacé par autre chose. C’est pourquoi Apple s’assure que de nombreux anciens appareils peuvent toujours exécuter les dernières mises à jour iOS et iPadOS. Et, au cas où vous vous poseriez la question, chaque appareil prenant en charge iOS 14 ou iPadOS 14 peut être mis à niveau vers iOS 15 et iPadOS 15 cet automne. La liste comprend les téléphones iPhone 6s qui ont été lancés en 2015.

Tous les utilisateurs iOS ne passeront pas à iOS 15 (et iPadOS 15) dès qu’il sera disponible. Dans un tel cas, il peut être judicieux d’installer la dernière mise à jour de sécurité dès que possible. C’est le genre d’installation qui devrait donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit jusqu’à ce qu’ils soient prêts à installer la mise à niveau du système d’exploitation principal. Apple s’efforce de rendre iOS aussi sécurisé que possible, mais des mises à jour de sécurité sont toujours nécessaires pour corriger tous les problèmes que les pirates pourraient découvrir et exploiter.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission