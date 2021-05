Apple pourrait bientôt révéler des AirPods 3 et un plan HiFi Apple Music – .

L’événement Spring Loaded d’Apple a été rempli d’annonces énormes, de l’iMac repensé et de l’iPad Pro avec une puce M1 au nouvel Apple TV 4K et au tracker AirTag. Comme d’habitude, il a été dit que davantage d’appareils seraient apparus à l’événement, mais ces rumeurs ne se sont pas réalisées. En fait, une de ces rumeurs suggérait que la prochaine génération d’écouteurs AirPods serait dévoilée, et bien que cela ne se produise pas, la révélation pourrait bientôt arriver.

Selon Hits Daily Double, Apple prévoit de lancer un tout nouveau niveau audio haute fidélité sur Apple Music «dans les semaines à venir» aux côtés des AirPod de troisième génération. Les sources d’étiquettes indiquent au site Web qu’Apple facturera le niveau hi-fi à 9,99 $ par mois, ce qui correspond au même prix que le plan Apple Music standard.

En renforçant le rapport de Hits Daily Double, MacRumors a trouvé du code dans la première version bêta d’iOS 14.6, ce qui semble gâcher les projets de la société de lancer un nouveau niveau pour son service de streaming musical. Comme le révèle le site, il y a des références à «audio sans perte», «streaming stéréo de haute qualité» et «HiFi» dans l’application Apple Music après la mise à jour vers iOS 14.6 bêta 1. Le code suggère également que seuls certains modèles d’AirPods seront compatible avec le streaming hi-fi.

La WWDC 2021 approche à grands pas, mais il est possible qu’Apple arrose quelques révélations supplémentaires avant la fin du mois. Après tout, Spotify a annoncé son propre niveau de haute fidélité en février, qui n’a toujours pas été lancé. Selon le blog de l’entreprise, Spotify HiFi «diffusera de la musique au format audio sans perte de qualité CD sur votre appareil et les enceintes compatibles Spotify Connect». On s’attend également à ce que Spotify HiFi soit plus cher que le plan standard, donc si l’option hi-fi d’Apple Music arrive vraiment à 9,99 $, cela pourrait être une raison impérieuse de changer.

En ce qui concerne les AirPod de troisième génération, des fuites et des rapports précédents suggèrent que le nouveau modèle aura un design similaire à celui des AirPods Pro, mais sans certaines des fonctionnalités clés qui distinguent le modèle Pro, comme l’annulation active du bruit. . Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le prochain AirPods Pro abandonnera complètement la tige, adoptant un design qui pourrait refléter ce que Google a fait avec les Pixel Buds.

Rien de tout cela n’a encore été confirmé par Apple, mais les références dans le code iOS indiquent clairement que la société envisage au moins une option de streaming haute fidélité pour Apple Music.

