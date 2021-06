Apple pourrait développer une version indestructible de l’Apple Watch | La technologie

Apple pourrait travailler sur une nouvelle version de sa populaire montre connectée conçue pour les sports extrêmes.

Depuis des années, Apple mise sur différentes versions de sa célèbre montre connectée montre Apple, d’abord avec une version SE un peu plus accessible au public, et maintenant ils prépareraient une version dirigée à ces amateurs de sports extrêmes.

Il ne fait aucun doute que l’Apple Watch est peut-être l’un des meilleurs appareils portables aujourd’hui avec de nombreux capteurs pour prendre soin de notre santé et également gérer chacune de nos performances dans des dizaines et des dizaines de sports, et vous pourriez être surpris par une prochaine version qui pourrait provenir de la montre intelligente.

Selon les informations de Bloomberg, l’Apple Watch Series 7, qui sortira vraisemblablement après l’été, arriverait avec un processeur plus rapide et un écran mis à jour, pour l’instant il n’y a pas beaucoup de mystère. Mais l’information est que celles de Cupertino ils travailleraient sur un modèle axé sur les sports extrêmes, bien qu’il semble qu’il n’arriverait pas avant 2022.

Ce modèle devrait rivaliser avec d’autres produits de la gamme Garmin Instinct et Casio G-Shock qui ont un design robuste et une grande résistance aux chutes, rayures et plus encore.

C’est particulièrement intéressant, car bien que l’Apple Watch soit déjà résistante, il n’est peut-être pas recommandé de l’utiliser en escalade, en VTT ou même en sports de neige. et la sortie d’une version indestructible conçue pour ce type de sports extrêmes risque de séduire une partie très particulière du public.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Dans tous les cas, la première à arriver sera l’Apple Watch Series 7 avec un meilleur processeur et un écran mis à jour, avec des fonctionnalités ultra-large bande et d’autres fonctionnalités à révéler.