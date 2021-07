Apple pourrait dévoiler la grande refonte du MacBook Pro 2021 en septembre

L’actualisation du MacBook Pro 2021 est l’une des mises à niveau matérielles Apple les plus attendues de l’année. Pendant un certain temps, le nouveau MacBook Pro était la rumeur la plus chaude de la WWDC 2021. Certains ont affirmé qu’Apple prévoyait de dévoiler sa refonte de MacBook la plus importante depuis des années lors de la conférence des développeurs. Mais cela ne s’est jamais produit, ce qui semble confirmer d’autres rapports selon lesquels la mise à niveau majeure du MacBook Pro d’Apple ne tomberait que beaucoup plus tard cette année. Une découverte inattendue après la diffusion du discours d’ouverture de la WWDC 2021 a suggéré qu’Apple aurait peut-être abandonné son projet de dévoiler les nouveaux ordinateurs portables à la dernière minute.

Un tout nouveau rapport en provenance d’Asie indique qu’Apple prévoit de dévoiler l’actualisation du MacBook Pro 2021 ce trimestre, pointant vers septembre comme un événement de lancement potentiel.

Un nouveau rapport Digitimes (via MacRumors) indique qu’Apple souhaite dévoiler les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces au cours de la période du troisième trimestre qui est traditionnellement réservée aux événements de lancement de l’iPhone. On ne sait pas encore si Apple dévoilera la génération MacBook Pro 2021 pendant l’iPhone 13. Le rapport ne fait aucune mention des nouveaux iPhones. Apple pourrait toujours dévoiler les nouveaux MacBook et iPhone en même temps. C’est si l’iPhone 13 sort à temps cette année. D’un autre côté, d’autres rumeurs du même Digitimes suggèrent que les nouveaux iPhones ne connaîtront pas de retards cette année.

Digitimes indique que les livraisons de MacBook Pro 2021 culmineront en octobre. C’est une autre indication que les nouveaux ordinateurs portables pourraient être dévoilés un mois plus tôt que cela.

La refonte du MacBook Pro 2021

Ce qui est vraiment excitant avec le nouveau MacBook Pro, c’est que nous ne regardons pas l’actualisation annuelle des spécifications qu’Apple propose aux acheteurs chaque année. 2021 est l’année où Apple lancera un tout nouveau design de MacBook Pro. Si les rumeurs sont exactes, cette génération de MacBook Pro corrigera tout ce que les acheteurs détestaient dans la conception actuelle. En plus de cela, Apple introduira un tas de fonctionnalités intéressantes inédites sur les autres versions de MacBook Pro auparavant.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être plus plats, conformément au langage de conception actuel d’Apple pour iPhone et iPad. Mais le détail de conception le plus excitant concerne les ports. Les modèles de MacBook Pro 2021 ramèneront soi-disant la charge MagSafe. Ils comprendront également des lecteurs de cartes HDMI et SD, selon plusieurs rapports du début de l’année.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, les MacBook Pro de cette année devraient introduire une nouvelle taille. La version 14 pouces remplacera le modèle 13,3 pouces, tout comme l’écran 16 pouces a remplacé l’option 15 pouces. Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront dotés d’un tout nouvel écran mini-LED, similaire à l’écran iPad Pro 2021 de 12,9 pouces.

Enfin, les deux MacBook Pro embarqueront une puce Apple de la série M qui offrira de meilleures performances que la version M1 actuelle. Le M1 alimente déjà quatre Mac, y compris la version 13,3 pouces de l’année dernière. Plusieurs rumeurs ont affirmé que la puce M1X ou M2 de nouvelle génération d’Apple alimenterait le nouveau MacBook Pro.

