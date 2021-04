Apple pourrait donner à Siri la possibilité de chuchoter et de crier à l’avenir – .

Apple a fait des progrès considérables avec Siri depuis le lancement de l’assistant virtuel en 2011. Nous avons vu toutes sortes de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux cas d’utilisation du logiciel au cours de la dernière décennie, mais Siri ne peut toujours pas faire beaucoup. Par exemple, si vous souhaitez entendre les réponses de Siri dans un bureau, un aéroport ou un stade bruyant, le mieux est de monter le volume et de tenir votre téléphone très près de votre oreille. Selon une récente demande de brevet repérée par AppleInsider, la société cherche à sensibiliser Siri à l’environnement qui affectera sa façon de parler.

Comme le note AppleInsider, Alexa et d’autres assistants virtuels sont capables de répondre dans un «murmure» dans des situations où une réponse forte pourrait ne pas être appropriée. Siri n’a actuellement pas cette fonctionnalité, mais la demande de brevet indique clairement qu’Apple recherche au moins une technologie qui permettrait à Siri de modifier sa réponse en fonction d’un certain nombre de facteurs, du niveau de bruit de fond à la disposition d’une pièce en passant par le volume de la commande de l’utilisateur.

Voici un passage intéressant de la demande de brevet décrivant comment le processus fonctionnerait:

Le composant de décision peut sélectionner un ou plusieurs paramètres de synthèse vocale correspondant au mode de sortie vocale. Le composant de décision peut également, ou en variante, sélectionner un volume de lecture. Le ou les paramètres de synthèse vocale, lorsqu’ils sont incorporés dans un modèle de synthèse vocale, peuvent amener un mode vocal de la parole synthétisée à correspondre au mode vocal de l’énoncé. Dans d’autres cas, le ou les paramètres de synthèse vocale, lorsqu’ils sont incorporés dans un modèle de synthèse vocale, peuvent faire en sorte qu’un mode de parole de la parole synthétisée diffère du mode de parole de l’énoncé. Dans certains cas, le composant de décision peut sélectionner un modèle de synthèse vocale parmi une pluralité de modèles de synthèse vocale correspondant au mode de sortie vocale.

Dans le même ordre d’idées, Siri n’utilisera plus par défaut la voix féminine dans iOS 14.5, qui est actuellement en test bêta. Au lieu de cela, toute personne configurant son iPhone pour la première fois pourra choisir la voix qu’elle souhaite que Siri utilise. Cela devrait aider à éliminer tout biais perçu de la part d’Apple en ce qui concerne le son d’un assistant vocal. De plus, Apple a ajouté deux nouvelles voix américaines qui sonnent beaucoup plus organiques que les deux anciennes.

«Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix qu’ils souhaitent lors de la configuration de leur appareil», a déclaré Apple dans un communiqué à TechCrunch mercredi après la sortie de la version bêta. «Il s’agit d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.»

