Apple pourrait lancer l’iPhone 14 sans emplacement pour carte SIM physique

iPhone 14 vers eSIM uniquement ? Apple devrait abandonner l’emplacement SIM physique dans le prochain iPhone, selon un rapport.

Apple est susceptible de lancer ses nouveaux iPhones sans emplacement SIM physique, suggère un nouveau rapport. Les modèles d’iPhone incluront à la place la prise en charge eSIM pour la connectivité au réseau cellulaire.

Le géant de la technologie basé à Cupertino est susceptible de déployer le changement avec la série iPhone 14, qui devrait sortir en septembre 2022. Apple propose déjà une prise en charge eSIM sur les modèles d’iPhone après le lancement de l’iPhone XS en 2018. Cependant, tous les modèles d’iPhone actuellement disponibles ont un emplacement pour carte Nano-SIM en plus de la prise en charge de l’eSIM.

Un rapport de MacRumors, citant un document partagé par un informateur anonyme, a déclaré qu’Apple avait recommandé aux principaux opérateurs américains d’être prêts pour les smartphones eSIM uniquement d’ici septembre. Dans le cadre de la transition, certains opérateurs sont prêts à proposer certains modèles d’iPhone 13 sans carte Nano-SIM dans l’emballage à partir du deuxième trimestre 2022. Cela permettrait aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur réseau principal à l’aide d’eSIM.

La série iPhone 13, contrairement aux modèles précédents, peut prendre en charge plusieurs profils eSIM et permettre la prise en charge de la double SIM. Cela signifie que le dernier iPhone permettra aux utilisateurs d’accéder à deux réseaux différents sans utiliser de cartes Nano-SIM. Maintenant, le dernier rapport suggère que cela pourrait n’être qu’un début alors qu’Apple se prépare à un passage complet au modèle eSIM à partir de 2022.

Le pronostiqueur de Twitter, Dylan, a également corroboré les informations faisant état du projet d’Apple de supprimer la prise en charge des cartes SIM physiques des iPhones.

Le retrait de la fente pour carte Nano-SIM pourrait permettre à Apple d’offrir une meilleure résistance à l’eau et d’améliorer la conception des futurs modèles. Cela donnerait également au géant de la technologie un espace pour ajouter d’autres composants.

En Inde, les trois principaux fournisseurs de services de télécommunications privés – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Reliance Jio – prennent en charge la prise en charge eSIM. En conséquence, ils n’auraient pas à entreprendre d’efforts supplémentaires pour rester en tandem avec la décision d’Apple d’abandonner les cartes Nano-SIM à l’avenir.

