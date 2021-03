Apple pourrait lancer une Apple Watch en 2021 avec un design totalement repensé – .

Nous sommes maintenant sept générations dans l’Apple Watch, et bien que l’appareil ait gagné de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités année après année, Apple n’a pas pris beaucoup de risques avec le design. Il y a eu quelques ajustements ici et là, mais le modèle original de 2015 ne semble pas trop différent de l’Apple Watch Series 6 de l’année dernière. Bien sûr, l’Apple Watch est toujours le portable le plus vendu sur le marché, et il n’y a aucune raison de réparer ce qui n’est pas cassé, mais selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple pourrait enfin chercher à se diversifier dans une nouvelle direction.

Des personnes familières avec les projets d’Apple disent à Mark Gurman de Bloomberg qu’Apple envisage un nouveau modèle Apple Watch avec un extérieur robuste qui serait destiné aux athlètes, aux randonneurs et à toute autre personne qui souhaiterait apporter sa montre avec eux dans un environnement extrême. La société aurait parlé de l’introduction de la robuste Apple Watch fin 2021 ou 2022 au plus tôt, ce qui signifie qu’elle pourrait être dévoilée aux côtés de l’iPhone 13.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon le rapport, la montre intelligente robuste d’Apple est appelée en interne «Explorer Edition». Il aurait toutes les mêmes caractéristiques qu’un modèle Apple Watch standard, en plus d’une résistance aux chocs et d’une protection supplémentaires, similaires aux montres G-Shock de Casio, qui sont résistantes aux chocs et à l’eau. La nouvelle Apple Watch robuste existerait parallèlement à la gamme standard, tout comme l’Apple Watch SE lancée l’année dernière.

Comme le note Bloomberg, les nouveaux modèles Apple Watch sont déjà étanches jusqu’à 50 mètres, mais en ajoutant un boîtier en caoutchouc autour de la montre, Apple pourrait offrir encore plus de protection dans les environnements où les extérieurs en aluminium, en titane et en acier inoxydable pourraient être plus à risque. d’être endommagé.

En plus d’une Apple Watch robuste, Apple travaille également sur de nouvelles fonctionnalités de suivi de la natation pour la ligne de smartwatch. Son intérêt à offrir un matériel plus adapté aux athlètes remonte au moins à 2015, car la société envisageait de développer un modèle robuste peu de temps après le lancement de la toute première Apple Watch. Les derniers modèles d’Apple Watch sont probablement suffisants pour le jogger moyen, mais Apple a permis à d’autres fournisseurs de contrôler le marché des sports extrêmes depuis environ six ans. Cela pourrait changer avant la fin de 2022.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler des projets portables d’Apple cette année, mais à condition que l’industrie reste sur la bonne voie et que la pandémie continue de se calmer, la société lancera probablement l’Apple Watch Series 7 cet automne. En 2020, nous avons eu l’Apple Watch SE en même temps que la Série 6, donc peut-être que l’Apple Watch Explorer Edition sera le modèle supplémentaire en 2021. Quoi qu’il en soit, tous les nouveaux appareils d’Apple devraient être lancés à temps cet automne, avec un initié prévoyant que l’iPhone 13 sera disponible à l’achat «dans la troisième semaine de septembre».

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.