Apple pourrait mettre l’encoche de ses mobiles au régime, beaucoup plus mince dans le futur iPhone 13? | La technologie

Apple est l’une des rares entreprises à continuer de miser sur l’encoche en 2021, mais il est possible que cette bande qui occupe autant de place en façade soit réduite dans les nouveaux terminaux de la marque comme l’iPhone 13.

Sous Android, l’encoche est presque un élément éteint, presque tous les fabricants ont opté pour le trou dans l’écran ou pour certains systèmes mobiles curieux.

Sous iOS, la situation est différente, l’encoche reste presque un élément commun depuis l’iPhone X en 2017 et cela continue d’être une caractéristique de tous les iPhones.

Jusqu’à présent, nous avons vu que l’exercice d’Apple pour le réduire a été assez insignifiant, mais cela pourrait changer avec l’arrivée de l’iPhone 13. Des fuites récentes de l’écran de ce terminal suggèrent que la taille de l’encoche serait plus petite.

Bien sûr, ne soyez pas trop excité non plus. La nouvelle encoche prendrait moins de place sur toute la largeur, mais en haut, il resterait presque de la même taille que l’iPhone 12. Autrement dit, si cela est vrai, il y aurait plus d’espace sur les côtés pour les icônes telles que le WiFi, le signal 4G, les notifications et la capacité de la batterie.

Aussi, ce que l’image filtrée nous permet de voir, c’est que l’ensemble de la caméra frontale, les capteurs et les composants du Face ID entreraient dans les limites de cette encoche. Le changement serait dans la position du haut-parleur pour les appels, il passerait d’être centré à être placé sur le bord de l’appareil.

Il est clair que si cette fuite est comblée, ce serait un pas en avant pour ceux de la Silicon Valley, de nombreux utilisateurs souhaiteraient plus d’écran sur leurs terminaux. En plus que Ce serait une incitation de plus pour les utilisateurs avides d’un terminal avec iOS, mais qui ne donnent pas de bons yeux à l’encoche.

La taille de l’encoche n’est pas la seule rumeur sur les nouveaux terminaux Apple, ces dernières semaines, il a également été dit qu’ils auraient un taux de rafraîchissement élevé. Ils pourraient venir avec des panneaux Pro Motion et avec 120Hz pour améliorer la sensation de fluidité du système.

Malheureusement, il faudra attendre le lancement de ces terminaux pour connaître tous leurs détails, car il s’agit toujours d’une fuite qui se concentre sur les protecteurs d’écran iPhone. Bien que nous espérons que si quelque chose change jusqu’au moment du lancement, ce sera toujours pour le mieux.