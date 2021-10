Apple pourrait oser avec une encoche dans le nouveau MacBook Pro | La technologie

Le sourcil ou l’encoche critiqué de l’écran de l’iPhone pourraient également atteindre les nouveaux MacBook Pro qui sont présentés dans quelques heures.

On sait depuis longtemps qu’Apple envisage de renouveler sa gamme MacBook Pro en pariant sur un nouveau modèle 14 pouces et 16 pouces, quelques annonces qui sont susceptibles de se produire dès maintenant, demain 18 octobre.

Quand Apple a lancé l’iPhone X en 2017, il a été très critiqué pour l’inclusion de l’encoche, une sorte de sourcil situé en haut de la façade où sont inclus plusieurs capteurs et la caméra, un design assez critiqué par la communauté mais accepté et définissant une tendance plus tard. .

Maintenant, une série de rumeurs ont coïncidé dans le temps qui indiquent que les prochains modèles de MacBook Pro peut avoir une encoche en haut de l’écran.

Oh non. Pourquoi le nouvel écran du MacBook Pro est-il cranté ? pic.twitter.com/zO67bl81fX – DuanRui (@ duanrui1205) 16 octobre 2021

D’une part, un leaker a partagé sur Twitter une photo présumée d’un MacBook Pro avec une encoche qui semble montrer une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante.

Dans tous les cas, il est probable que les nouveaux MacBook Pro n’aient pas de Face ID mais disposent d’un capteur Touch ID qui resterait au-dessus du clavier pour l’authentification.

D’autre part, dans la version bêta de macOS Monterey, les gens de Macrumors ont découvert des résolutions d’écran possibles de 3024 × 1964 et 3456 × 2234 pour les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Dans ce cas, ils ont affirmé qu’en soustrayant 74 px de la hauteur des deux, les résolutions résultantes avaient un rapport hauteur/largeur de 16:10.

Considérant que tous les MacBook actuels ont un rapport hauteur/largeur de 16:10, cela vous a amené à croire que les 74px supplémentaires pourraient être pour l’encoche.

Dans tous les cas, il ne faut pas attendre longtemps pour se débarrasser des doutes, car demain à 19h00, heure de la péninsule espagnole, nous aurons l’annonce de ces supposés nouveaux MacBook Pro.