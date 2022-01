Apple pourrait proposer un service de livres audio en 2022 – Rumeur

Crédit photo : Jukka Aalho

Le bundle Apple One a été un succès incroyable pour Apple. Désormais, le géant de Cupertino jette son dévolu sur les livres audio.

Les services d’abonnement d’Apple englobent une grande variété de services. Il comprend Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ et Apple Music. Mais un nouveau rapport suggère qu’Apple pourrait chercher à offrir un service d’abonnement à des livres audio pour mieux concurrencer Netflix, Disney et Amazon. Un rapport de The Economist cite : « il est question d’un service de livres audio plus tard cette année ».

Mais le bavardage de l’industrie autour d’Apple suggère que le rapport est probablement concret. Mark Gurman de Bloomberg dit que nous devrions nous attendre à voir plus de services d’Apple en 2022. Il ne fait aucune hypothèse sur ce que pourraient être ces services, mais conclut qu’Apple « étendra le programme Apple One et intégrera mieux les services ».

« Afin de tirer le meilleur parti de ses services, Apple devra proposer de meilleurs forfaits et mieux intégrer ses différentes offres en 2022 et au-delà », déclare Gurman dans son rapport.

Offrir un service de livres audio peut transformer le service Apple Books en un concurrent Audible à part entière, ce qui est étonnamment inexistant pour la catégorie des créations orales. La division des services d’Apple a tellement de choses à faire qu’il est difficile de dire quand un service comme celui-ci pourrait être lancé.

Apple News+ est encore assez rudimentaire en termes de ce qu’il offre aux abonnés. Les amateurs de livres audio qui s’abonnent à Audible s’attendent à une base de service – au moins un livre audio gratuit par mois. Le forfait Audible Plus à 7,95 $/mois offre aux abonnés un accès aux originaux, livres audio, pistes de sommeil, programmes de méditation et podcasts Audible.

Pendant ce temps, le forfait à 14,95 $/mois permet aux auditeurs de choisir un seul titre par mois à écouter pendant que leur compte est actif. C’est souvent une bonne affaire pour l’accès aux livres audio, car leur achat peut coûter plus de 30 $. Amazon est également assez généreux avec sa politique de retour ; si vous n’aimez pas le livre audio que vous avez choisi, le service client vous permettra d’en choisir un autre.

Le but de tout cela est que le service de livres audio d’Apple doit être assez convaincant pour lui apporter une valeur ajoutée. Transformer ses podcasts originaux en un abonnement plus petit distinct d’Apple Music est une étape qu’il peut franchir, d’autant plus que le plan Apple Music Voice-Only est déjà une chose.