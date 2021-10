Apple pourrait protéger les enfants des applications de médias sociaux – Stamos-.

Une modification relativement simple du processus de configuration de l’iPhone signifierait qu’Apple pourrait protéger les enfants des applications de médias sociaux, ainsi que de toute autre application qui ne devrait pas être utilisée par les enfants.

La suggestion vient d’une source quelque peu ironique – l’ancien chef de la sécurité de Facebook…

Alex Stamos, maintenant directeur de l’Observatoire Internet de Stanford, affirme que les applications elles-mêmes ont du mal à empêcher les enfants de les utiliser. Il ne sert à rien de demander leur date de naissance lors de la configuration de l’application, car les enfants peuvent évidemment simplement indiquer une fausse date. Mais il dit qu’il existe un moyen simple pour Apple et Google d’aider.

Le protocole rapporte que Stamos fera sa suggestion au Congrès lors de son témoignage jeudi.

Si les législateurs voulaient vraiment garder les enfants à l’écart de ces applications d’une manière qui ne soit pas si facile à contourner, ils seraient peut-être mieux servis en se concentrant sur un point différent de la pile technologique.

« Exiger que les appareils mobiles (téléphones et tablettes) vendus aux États-Unis incluent un flux, déclenché lors de la configuration initiale, qui demande si l’utilisateur principal est un enfant et stocke sa date de naissance localement. L’âge calculé (arrondi à l’année) doit être fourni via l’API à chaque application », a suggéré Stamos. Si les fabricants d’appareils exigeaient des âges lors de la configuration, a écrit Stamos, alors les magasins d’applications pourraient utiliser ces informations probablement plus fiables pour filtrer les utilisateurs mineurs, plutôt que de se fier à leurs propres seuils d’âge insuffisants.